10日前引けの日経平均株価は反発。前日比833.63円（1.49％）高の5万6728.95円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は546、値下がりは966、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を514.90円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が114.65円、アドテスト <6857>が108.61円、東エレク <8035>が104.59円、ファナック <6954>が50.62円と続いた。



マイナス寄与度は36.4円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が16.19円、塩野義 <4507>が12.77円、大塚ＨＤ <4578>が11.4円、テルモ <4543>が10.86円と並んだ。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、小売、繊維、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には鉱業、医薬品、卸売が並んだ。



株探ニュース