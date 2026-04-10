10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数482、値下がり銘柄数844と、値下がりが優勢だった。



個別ではソフトテックス<550A>、フクビ化学工業<7871>がストップ高。大成温調<1904>、ＫＧ情報<2408>、ユニカフェ<2597>、フェスタリアホールディングス<2736>、エスビー食品<2805>など31銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ<3103>、オーナンバ<5816>、ワシントンホテル<4691>、日本電技<1723>、精工技研<6834>は値上がり率上位に買われた。



一方、サイネックス<2376>、セリア<2782>、ディーブイエックス<3079>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、アズマハウス<3293>など16銘柄が年初来安値を更新。トライアイズ<4840>、サン電子<6736>、ダントーホールディングス<5337>、日本エンタープライズ<4829>、サイバーステップホールディングス<3810>は値下がり率上位に売られた。



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