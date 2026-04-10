10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.3％増の2458億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.2％増の2031億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> など11銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.92％高、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が3.92％高、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> が3.58％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が3.50％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.48％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は9.75％安、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> は7.68％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.94％安、グローバルＸ ｅコマース－日本株式ＥＴＦ <2627> は3.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が833円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1306億4800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1150億4700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が213億2900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が139億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が87億5700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億9900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億1400万円の売買代金となった。



株探ニュース