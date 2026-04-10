10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数161、値下がり銘柄数376と、値下がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>がストップ高。アクセルスペースホールディングス<402A>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、パワーエックス<485A>、リアルゲイト<5532>、日本動物高度医療センター<6039>など7銘柄は年初来高値を更新。ｉｓｐａｃｅ<9348>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、トラース・オン・プロダクト<6696>、デリバリーコンサルティング<9240>は値上がり率上位に買われた。



一方、リスキル<291A>、海帆<3133>、ＬＯＩＶＥ<352A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、カラダノート<4014>など11銘柄が年初来安値を更新。ビーマップ<4316>、オプロ<228A>、ＦＩＸＥＲ<5129>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ピアズ<7066>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース