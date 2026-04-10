ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 130648 5.0 53520
２. <1357> 日経Ｄインバ 21329 -18.1 4176
３. <1321> 野村日経平均 13996 8.0 59330
４. <1458> 楽天Ｗブル 8757 6.8 63710
５. <1360> 日経ベア２ 7999 -4.0 102.5
６. <1579> 日経ブル２ 7914 -12.5 577.0
７. <1540> 純金信託 5272 -0.3 22570
８. <1306> 野村東証指数 3504 87.0 396.6
９. <2644> ＧＸ半導日株 3242 55.3 3441
10. <200A> 野村日半導 2703 100.1 3463
11. <1542> 純銀信託 2388 -11.9 34420
12. <1330> 上場日経平均 2308 183.2 59400
13. <1671> ＷＴＩ原油 2118 -43.3 4968
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2054 73.5 59130
15. <1329> ｉＳ日経 1926 112.6 5902
16. <1346> ＭＸ２２５ 1648 176.5 59000
17. <1568> ＴＰＸブル 1590 -12.7 853.9
18. <1398> ＳＭＤリート 1276 25.1 1958.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1172 43.6 82250
20. <1489> 日経高配５０ 1091 -27.3 3198
21. <1459> 楽天Ｗベア 1005 -26.0 168
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 959 -33.1 387.4
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 938 13.4 2069.0
24. <314A> ｉＳゴールド 913 10.5 357.9
25. <1358> 上場日経２倍 907 17.0 102100
26. <2036> 金先物Ｗブル 883 -21.9 201250
27. <1615> 野村東証銀行 681 -64.7 629.4
28. <1655> ｉＳ米国株 624 -6.2 782.5
29. <1356> ＴＰＸベア２ 610 16.4 131.3
30. <1328> 野村金連動 541 -16.4 17890
31. <2038> 原油先Ｗブル 516 -50.4 2430
32. <1326> ＳＰＤＲ 508 -1.9 69410
33. <1545> 野村ナスＨ無 448 -29.1 40390
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄 408 53.4 70600
35. <1571> 日経インバ 399 -8.9 358
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 394 -14.5 31280
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 380 124.9 65950
38. <1595> 農中Ｊリート 357 864.9 1973
39. <2559> ＭＸ全世界株 292 -38.1 27020
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 284 -40.3 621.5
41. <1541> 純プラ信託 263 36.3 9652
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 263 -33.2 2187
43. <213A> 上場半導体株 258 975.0 320.4
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 252 -21.3 1833
45. <1580> 日経ベア 243 -14.1 948.2
46. <1308> 上場東証指数 242 -74.0 3916
47. <1699> 野村原油 236 -61.0 581.2
48. <2243> ＧＸ半導体 227 -44.4 3287
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 219 -21.5 1059
50. <1660> ＭＸ高利Ｊリ 207 113.4 11125
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 130648 5.0 53520
２. <1357> 日経Ｄインバ 21329 -18.1 4176
３. <1321> 野村日経平均 13996 8.0 59330
４. <1458> 楽天Ｗブル 8757 6.8 63710
５. <1360> 日経ベア２ 7999 -4.0 102.5
６. <1579> 日経ブル２ 7914 -12.5 577.0
７. <1540> 純金信託 5272 -0.3 22570
８. <1306> 野村東証指数 3504 87.0 396.6
９. <2644> ＧＸ半導日株 3242 55.3 3441
10. <200A> 野村日半導 2703 100.1 3463
11. <1542> 純銀信託 2388 -11.9 34420
12. <1330> 上場日経平均 2308 183.2 59400
13. <1671> ＷＴＩ原油 2118 -43.3 4968
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2054 73.5 59130
15. <1329> ｉＳ日経 1926 112.6 5902
16. <1346> ＭＸ２２５ 1648 176.5 59000
17. <1568> ＴＰＸブル 1590 -12.7 853.9
18. <1398> ＳＭＤリート 1276 25.1 1958.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1172 43.6 82250
20. <1489> 日経高配５０ 1091 -27.3 3198
21. <1459> 楽天Ｗベア 1005 -26.0 168
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 959 -33.1 387.4
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 938 13.4 2069.0
24. <314A> ｉＳゴールド 913 10.5 357.9
25. <1358> 上場日経２倍 907 17.0 102100
26. <2036> 金先物Ｗブル 883 -21.9 201250
27. <1615> 野村東証銀行 681 -64.7 629.4
28. <1655> ｉＳ米国株 624 -6.2 782.5
29. <1356> ＴＰＸベア２ 610 16.4 131.3
30. <1328> 野村金連動 541 -16.4 17890
31. <2038> 原油先Ｗブル 516 -50.4 2430
32. <1326> ＳＰＤＲ 508 -1.9 69410
33. <1545> 野村ナスＨ無 448 -29.1 40390
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄 408 53.4 70600
35. <1571> 日経インバ 399 -8.9 358
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 394 -14.5 31280
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 380 124.9 65950
38. <1595> 農中Ｊリート 357 864.9 1973
39. <2559> ＭＸ全世界株 292 -38.1 27020
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 284 -40.3 621.5
41. <1541> 純プラ信託 263 36.3 9652
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 263 -33.2 2187
43. <213A> 上場半導体株 258 975.0 320.4
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金 252 -21.3 1833
45. <1580> 日経ベア 243 -14.1 948.2
46. <1308> 上場東証指数 242 -74.0 3916
47. <1699> 野村原油 236 -61.0 581.2
48. <2243> ＧＸ半導体 227 -44.4 3287
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 219 -21.5 1059
50. <1660> ＭＸ高利Ｊリ 207 113.4 11125
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース