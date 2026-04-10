　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　130648　　　 5.0　　　 53520
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21329　　 -18.1　　　　4176
３. <1321> 野村日経平均　　 13996　　　 8.0　　　 59330
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8757　　　 6.8　　　 63710
５. <1360> 日経ベア２　　　　7999　　　-4.0　　　 102.5
６. <1579> 日経ブル２　　　　7914　　 -12.5　　　 577.0
７. <1540> 純金信託　　　　　5272　　　-0.3　　　 22570
８. <1306> 野村東証指数　　　3504　　　87.0　　　 396.6
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3242　　　55.3　　　　3441
10. <200A> 野村日半導　　　　2703　　 100.1　　　　3463
11. <1542> 純銀信託　　　　　2388　　 -11.9　　　 34420
12. <1330> 上場日経平均　　　2308　　 183.2　　　 59400
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2118　　 -43.3　　　　4968
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2054　　　73.5　　　 59130
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1926　　 112.6　　　　5902
16. <1346> ＭＸ２２５　　　　1648　　 176.5　　　 59000
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1590　　 -12.7　　　 853.9
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1276　　　25.1　　　1958.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1172　　　43.6　　　 82250
20. <1489> 日経高配５０　　　1091　　 -27.3　　　　3198
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1005　　 -26.0　　　　 168
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 959　　 -33.1　　　 387.4
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 938　　　13.4　　　2069.0
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 913　　　10.5　　　 357.9
25. <1358> 上場日経２倍　　　 907　　　17.0　　　102100
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 883　　 -21.9　　　201250
27. <1615> 野村東証銀行　　　 681　　 -64.7　　　 629.4
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 624　　　-6.2　　　 782.5
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 610　　　16.4　　　 131.3
30. <1328> 野村金連動　　　　 541　　 -16.4　　　 17890
31. <2038> 原油先Ｗブル　　　 516　　 -50.4　　　　2430
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 508　　　-1.9　　　 69410
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 448　　 -29.1　　　 40390
34. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 408　　　53.4　　　 70600
35. <1571> 日経インバ　　　　 399　　　-8.9　　　　 358
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 394　　 -14.5　　　 31280
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 380　　 124.9　　　 65950
38. <1595> 農中Ｊリート　　　 357　　 864.9　　　　1973
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 292　　 -38.1　　　 27020
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 284　　 -40.3　　　 621.5
41. <1541> 純プラ信託　　　　 263　　　36.3　　　　9652
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 263　　 -33.2　　　　2187
43. <213A> 上場半導体株　　　 258　　 975.0　　　 320.4
44. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 252　　 -21.3　　　　1833
45. <1580> 日経ベア　　　　　 243　　 -14.1　　　 948.2
46. <1308> 上場東証指数　　　 242　　 -74.0　　　　3916
47. <1699> 野村原油　　　　　 236　　 -61.0　　　 581.2
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 227　　 -44.4　　　　3287
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 219　　 -21.5　　　　1059
50. <1660> ＭＸ高利Ｊリ　　　 207　　 113.4　　　 11125
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース