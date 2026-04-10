【海外ツアー】小田井涼平＆LiLiCoが“2日間”同行、ストックホルム7日間 現地目線でイチ押しスポット案内
ANA Xは9日より、小田井涼平とLiLiCoがツアーの2日間同行する「ANAで旅する 小田井涼平 LiLiCoと巡る 暮らすように旅するストックホルム7日間＜羽田発着＞」を発売した。
【スケジュール】LiLiCoが育った町「メーラレン」ほか…ツアー内容
ストックホルム出身のLiLiCo氏がプロデュースしたオリジナルツアーの第2弾。小田井とLiLiCoが2日間同行し、観光地のほか、住んでいたからこそ案内できる一押しスポットを紹介する。
内容を一新した今回のツアーでは、LiLiCoが育った町「メーラレン」を訪ねるほか、サメ型水陸両用バスで陸路から運河へダイブするスリル満点の遊覧や、水上から眺める美しい北欧の街並みも楽しめる。
旅の締めくくりには貸切船でのディナークルーズを用意しており、22時過ぎまで太陽が沈まない「白夜」ならではの幻想的な夜を過ごることができる。さらにストックホルムを離れ、スウェーデン人の豊かな暮らしが垣間見える特別な場所も案内する。
ツアー中は日本語ガイドも同行する。
【スケジュール】LiLiCoが育った町「メーラレン」ほか…ツアー内容
ストックホルム出身のLiLiCo氏がプロデュースしたオリジナルツアーの第2弾。小田井とLiLiCoが2日間同行し、観光地のほか、住んでいたからこそ案内できる一押しスポットを紹介する。
内容を一新した今回のツアーでは、LiLiCoが育った町「メーラレン」を訪ねるほか、サメ型水陸両用バスで陸路から運河へダイブするスリル満点の遊覧や、水上から眺める美しい北欧の街並みも楽しめる。
旅の締めくくりには貸切船でのディナークルーズを用意しており、22時過ぎまで太陽が沈まない「白夜」ならではの幻想的な夜を過ごることができる。さらにストックホルムを離れ、スウェーデン人の豊かな暮らしが垣間見える特別な場所も案内する。
ツアー中は日本語ガイドも同行する。