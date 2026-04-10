立ち寄ったパン店での対応、自身の考えをブログに掲載してネット上で物議を醸している俳優・黒沢年雄（82）が10日に自身のブログを更新。タケノコや天気を例に出しながら、現在の自信についてつづった。

「タケノコと僕…」と題したブログをアップ。「タケノコの季節と栄養効果と今の僕…」と自身を見つめ、「植物繊維が豊富で体内を綺麗にする！チロシン(アミノ酸)含まれ…脳内の神経伝達物質(ドーパミン)脳の活性化になる！正当化するつもりはない！」とした上で、「今の僕にピッタリ…タケノコを食べて…慌てず，騒がず、冷静に正直に自分を見つめて生きて行こう。今朝の天気は風が強く、僕の状況に似ている。タケノコをゆっくり味あおう…やがて晴れ間が見えて来る…人生はそんなもんです…」と投稿した。

黒沢は8日にブログで「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」と説明し「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物した…駐車場のスタンプを押し忘れ，クラブ迄戻るのが面倒なので駐車券にスタンプを初めてお願いしたら，パンの購入金額が少ないので押せないとの事…今まで何十回と購入して来た事か！」と怒りをにじませた。

そのうえで「とても嫌な気持ちになり…それ以来そこのパン屋では購入する気になれなくなった…人間にはちょっとした思いやりと気遣いがお客様の心を掴む…融通をきかせないと…彼女は機転が効かないのか(他のスタッフには何回かスタンプの件を言われたが、事前に貰っているから断った事がありました)」とし、また「そのスタッフに教育したい…僕がホテルのメンバーでお店の常連客だと知っているはず，それなりの臨機応変の対応は必要だと言う事…杓子定規ではいけませんですよ…ひとりのお客を逃しましたね(笑)」とした。

この投稿に対して「僕だったらスタンプ押します」「まあいいたいことは分かるけど」と理解を示す声がある一方、「そのスタッフさんはルールを守っただけ」「店員の対応に問題はない」「典型的な嫌な年寄り」「こういうふうに年を取りなくないよね」「何様のつもり」「傲慢すぎて言葉も出ない」など批判的な声も上がっていた。

一夜明けた9日に黒沢は「パン屋のお話…反響を読むと僕も若い…半分反省もありますね（シュン）黙っていかなければいい話…人生色々人も色々です…いくつになっても勉強になります」と反省しつつ、「しかしなんでこんなに影響力があるのかな…トランプよりも筋が通っていると思うが（笑）…まぁ世の中、賛成と反対が半々だったらいい話しですがね…にほんは幸せな国だ」とつぶやいていた。