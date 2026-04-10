『風、薫る』りんの娘・環が可愛すぎる ラストの一言に視聴者ほっこり「癒される〜」「いい演技」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第10回）が10日に放送され、りん（見上）の娘・環役の宮島るかの演技に対して、ネット上には「癒される〜」「いい演技してる」「いつか朝ドラのヒロインに…」などの声が相次いだ。
【写真】環（宮島るか）に寄り添う直美（上坂樹里）
東京へ来たりんと環（宮島るか）は、偶然出会った直美（上坂）の案内で教会の炊き出しに連れていってもらう。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて引き続き仕事を探し続けるが、なかなか見つからない。
そんな彼女が行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）から声をかけられる。りんは卯三郎に、嫁ぎ先から逃げてきたことや働き口を探していることを告げる。
ついつい話し込んでしまったりんは、明治の世になって男性には様々なチャンスがめぐってきたが、女性の選択肢はまだまだ限られていると話しつつ「異国はどうなんでしょう？」とポツリ。これに卯三郎が「私が魔法で外国へと連れていって差し上げましょうか？」と応じると、りんは「双六の目から外れた人も生きていけるように変えてください」と訴えるのだった。
りんは翌日、娘の環も連れて、卯三郎からもらった名刺に書かれていた「瑞穂屋」を訪れる。舶来品などを手広く扱う瑞穂屋の前には、うさぎをかたどった大きな置物が飾られている。「ここは何屋さん？」と不思議がるりんの隣で、環は洋服を着たうさぎの置物にニッコリ微笑みかけながら「こんにちは」と挨拶する。
ラストで環の笑顔が映し出されると、ネット上には「可愛すぎるんだけど〜!!」「良い笑顔！」「癒される〜」といった反響が続出。さらに環役の宮島にも「しっかりした可愛い子役さんですね」「いい演技してる」「いつか朝ドラのヒロインに…」などの投稿が集まっていた。
【写真】環（宮島るか）に寄り添う直美（上坂樹里）
東京へ来たりんと環（宮島るか）は、偶然出会った直美（上坂）の案内で教会の炊き出しに連れていってもらう。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて引き続き仕事を探し続けるが、なかなか見つからない。
ついつい話し込んでしまったりんは、明治の世になって男性には様々なチャンスがめぐってきたが、女性の選択肢はまだまだ限られていると話しつつ「異国はどうなんでしょう？」とポツリ。これに卯三郎が「私が魔法で外国へと連れていって差し上げましょうか？」と応じると、りんは「双六の目から外れた人も生きていけるように変えてください」と訴えるのだった。
りんは翌日、娘の環も連れて、卯三郎からもらった名刺に書かれていた「瑞穂屋」を訪れる。舶来品などを手広く扱う瑞穂屋の前には、うさぎをかたどった大きな置物が飾られている。「ここは何屋さん？」と不思議がるりんの隣で、環は洋服を着たうさぎの置物にニッコリ微笑みかけながら「こんにちは」と挨拶する。
ラストで環の笑顔が映し出されると、ネット上には「可愛すぎるんだけど〜!!」「良い笑顔！」「癒される〜」といった反響が続出。さらに環役の宮島にも「しっかりした可愛い子役さんですね」「いい演技してる」「いつか朝ドラのヒロインに…」などの投稿が集まっていた。