世界的ダンサーで演出家のＴＡＫＡＨＩＲＯ（上野隆博）氏が大人気アイドルグループ「ＢＴＳ」と共演し、注目を集めている。

ＴＡＫＡＨＩＲＯ氏は９日までに自身のインスタグラムを更新し、「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さい（ＴＢＳ系）の収録の際、出演されていたＢＴＳのＶさん、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋさんが一緒に写真を撮ってくださいました」とつづると、韓国発の世界的アーティスト「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇ Ｋｏｏｋとの豪華３ショットを披露。

また、「輝きと温かさにあふれるお二人。サポートを務めるＩＮＦＩＮＩＴＹダンサーにも優しくお声をかけてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです」ともつづっている。

この投稿には「ＢＴＳの２人の方と素敵な写真をありがとうございます」「最高でした」「永久保存いたします」「Ｔａｅｈｙｕｎｇ ａｎｄ Ｊｕｎｇｋｏｏｋ ａｒｅ ｒｅａｌｌｙ ｔｈａｔ ｔａｌｌ ａｎｄ ｈａｎｄｓｏｍｅ（テヒョンとジョングクは本当に背が高くてハンサムだ）」「ＴＡＥＫＯＯＯＫ（テテグク）」といったコメントが寄せられている。