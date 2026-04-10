スターズ･オン･アイス ジャパンツアー東京公演

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」の東京公演が10〜12日、東京辰巳アイスアリーナで行われる。9日、浅田真央さんが主宰する「木下MAOアカデミー」から届いた最新情報に、ファンは驚きの声を上げた。

ミラノ・コルティナ五輪のペアを制した三浦璃来・木原龍一組、女子の坂本花織ら日本人だけでなく、海外からも豪華スケーターが来日。5日までの大阪公演でファンを魅了した「スターズ・オン・アイス」に、新たなメンバーが加わる。

2010年バンクーバー五輪女子銀メダリストで世界選手権3度制覇の浅田さんが主宰する「木下MAOアカデミー」が9日、インスタグラムを更新。「なんと…！！ 明日からのスターズオンアイス東京公演にて、木下MAOアカデミーの生徒たちが演技を披露いたします 日頃の練習の成果を、ぜひ会場でご覧ください よろしくお願いします！」とし、浅田さんとアカデミー生の写真を公開すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「えええ！びっくり！観に行くので楽しみにしています」

「何てサプライズ！！ 皆さんのスケート見せて貰えるなんて」

「凄い舞台に立つのですね みんな頑張ってください」

「すごーい！！頑張ってくださーい」

3月21日には同アカデミーの発表会を開催。アカデミー生10人が初演技を披露していた。



（THE ANSWER編集部）