エディアから、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4用ソフト『アレサCOLLECTION 1993-1995』が2026年7月30日に発売されます。

やのまんが保有する人気RPGシリーズ「アレサ」の3タイトルが、1本になって現代のプラットフォームに蘇ります。

レトロRPGファン必携のコレクションアイテムとなっています。

エディア『アレサCOLLECTION 1993-1995』

発売日：2026年7月30日

価格：

通常版：8,580円(税込)

特装版：16,280円(税込)

DL版：8,580円(税込)

対応プラットフォーム：Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4

※PlayStation4はダウンロード版のみ

ジャンル：RPG

1990年から1995年にかけてシリーズ累計6作品が展開された人気RPGシリーズ「アレサ」

今年で35周年を迎える同シリーズより、外伝を含む3タイトルが1本に収録されています。

当時としては珍しい女の子主人公の「アリエル」が話題を呼びました。

特殊なドラゴンの「ファング」や、魔法人形「ドール」など、個性豊かなキャラクターたちが物語を彩ります。

様々なシステムを意欲的に取り入れた画期的なRPGとしても知られています。

キャラクター同士が攻略のヒントなどを語り合う「相談システム」を採用。

レベルを一気に最大まで引き上げる隠し要素など、シリーズを象徴するユニークなシステムが多数搭載されています。

さらに、1990年代当時の設定資料や動画などを楽しめるモードも追加されています。

収録タイトル『アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM』

1993年に発売された『アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM』。

アレサ王国と関わる三つの指輪の一つを持つ少女アリエルが主人公です。

伝承に似た運命に導かれ、彼女は冒険へ旅立ちます。

彼女を狙う闇の襲来が指輪に起因するとはまだ知らない、波乱の物語が幕を開けます。

収録タイトル『アレサII 〜アリエルの不思議な旅〜』

1994年に発売された『アレサII 〜アリエルの不思議な旅〜』。

帝国との戦いから一年後を描いた作品です。

平和を取り戻したアレサ王国で王位を継いだアリエルは、復興に尽力します。

旅に出ていたドールからの救援の手紙を受け取り、彼女は再び新たな冒険へと出発します。

収録タイトル『リジョイス 〜アレサ王国の彼方〜』

1995年に発売された『リジョイス 〜アレサ王国の彼方〜』。

イシュの町の悪ガキ集団リジョイスが活躍します。

怪しげな老人に唆されて女神像を盗み、「フォースの書」を手に入れます。

その行為が原因で大事件が発生し、町と彼らは大きな危機に巻き込まれていきます。

特装版『アレサCOLLECTION 1993-1995 特装版』

通常版に加え、豪華アイテムがセットになった特装版もラインナップされています。

ゲームソフト本体に加え、ファン必携のグッズが多数同梱されます。

キャラクターの姿が楽しめる「大判アクリルスタンド」や、「300ピースジグソーパズル」が付属。

さらに「イラスト小冊子」や、未発表デモバージョンを収録した「オリジナルサントラCD」もセットになっています。

名作RPGの魅力を最新のプラットフォームで余すことなく体験できるコレクションタイトル。

かつての冒険の記憶が蘇る、充実の内容となっています。

エディア『アレサCOLLECTION 1993-1995』の紹介でした。

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