ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、パリの老舗手芸ブランド「Maison SAJOU（メゾン サジュー）」とのコラボレーション第2弾アイテムを、4月16日からアフタヌーンティー・リビング一部店舗およびアフタヌーンティー公式オンラインストアで発売する。

同コレクションでは、アーカイブから厳選した図案を、クロスステッチ風の刺繍で表現をしたリボン付きギャザーブラウスやフレアスカートなどをラインアップしている。やわらかな色彩と立体感のある刺繍が魅力のアイテムを通して、日常のスタイリングに自然に溶け込むSAJOUの世界観を取り入れたコーディネイトを提案する。

SAJOU（サジュー）は、1830年代にジャック・シモン＝サジューによって設立されたフランス発の刺繍ブランドで、刺繍用イニシャル図案の小冊子がフランス貴婦人たちを魅了し、万国博覧会で数々の賞を受賞するなど高い評価を得た。1954年に一度その幕は閉じられたが、2004年（または2005年）にフレデリック・クレスタン＝ビレ氏によって再興された。現在では世界中にコレクターが存在し、「憧れのサジュー」として手芸の世界で圧倒的な人気を誇っている。刺繍アルバムだけでなく、裁縫用具や家庭用オブジェなど、新たな世界も展開している。

［小売価格］

リボンブラウス：1万1990円

パッチワーク風ブラウス：1万1990円

パッチワーク風パンツ：1万4300円

ラインブラウス：1万1990円

ラインスカート：1万4300円

丸襟ブラウス：1万1990円

パネルボーダープルオーバー：6490円

ラインスカート：1万4300円

タイポグラフィープリントTシャツ：4400円

配色ボーダープルオーバー：6160円

パッチワーク風パンツ：1万4300円

［発売日］4月16日（木）

Afternoon Tea LIVING＝https://www.afternoon-tea.net/living