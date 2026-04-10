プーマ ジャパンは、陸上スパイクをルーツに持つロープロファイルシューズ「H−STREET（エイチストリート）」をベースに、マッシュスタイルラボが展開するSNIDEL（スナイデル）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）、emmi（エミ）の5ブランドとのコラボレーションモデルを発表した。同コレクションは、5月6日からマッシュスタイルラボ各ブランドで一般販売を開始する。また、発売に先駆け、期間限定のコンセプトストア「WELLNESS STYLE LAB」を東京・大阪にて開催し、先行販売を行う。

同コラボレーションは、1つのベースモデルに対して5ブランドが同時に参画する、プーマとして初の取り組み。それぞれのブランドが持つ世界観や感性を反映し、H−STREETのロープロファイルで洗練されたシルエットに、ファッション性とライフスタイル性を融合させた特別なラインアップを展開する。

同コレクションの発売に先駆け、期間限定のコンセプトストア「WELLNESS STYLE LAB」を2会場で開催し、先行販売を行う。「ルミネ新宿 ルミネ2」では4月13日から4月19日まで。「阪急うめだ本店」では4月29日から5月5日までとなる。同ストアでは、コラボレーションモデルのH−STREETに加え、アパレルやバッグなどの関連アイテムを展開する。また、コラボレーションシューズとナップサックを購入した消費者を対象に、カスタマイズを楽しめるイベントも実施予定だという。

同コレクションは、5月13日からプーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリで販売する。なお、プーマ製品の取扱い店舗については、各取扱い店舗のウェブサイトで確認してほしいとのこと。

なおい、店舗によって取扱商品が一部異なる。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がある。同コレクションは、マッシュスタイルラボ各ブランドにおいて5月6日から一般発売を開始している。また、期間限定のPOP UPストアでは先行販売を実施している。



「SNIDEL」

「SNIDEL」では、SNIDELらしい上品なピンクに、モードな印象を与えるシルバーを組み合わせ、フェミニンさと洗練さを兼ね備えた1足に仕上げた。インソールにはダブルネームを施し、特別感のあるデザインとなっている。



「FRAY I.D」

「FRAY I.D」では、シルバーを基調に異素材を組み合わせたデザインで、洗練されたアクティブスタイルを提案する。アパレルには撥水性やUVカット機能を備え、デザイン性と機能性を両立。日常からトラベルシーンまでシームレスに対応する、都市的で上質なコレクションになっている。同コラボレーションでは、シューズに加えアパレルアイテムも展開し、トータルスタイリングを提案する。



「LILY BROWN」

「LILY BROWN」では、2000年代のガールズカルチャーとプーマのアーカイブを融合したコレクション。ノスタルジックなムードとスポーツ由来の機能性を兼ね備えたラインアップを展開する。シューズは、スタイリングの主役となる存在感のあるデザインに仕上げた。また、同コレクションではシューズに加え、ブランドらしいディテールを取り入れたアパレルやアクセサリーも展開し、トータルでのスタイリングを提案する。



「Mila Owen」

「Mila Owen」では、スウェード素材にライムイエローとセージを掛け合わせたカラーリングが特徴。2種類のシューレースが付属し、スタイリングに応じてアレンジ可能になっている。大人のスタイルに取り入れやすいバランスの取れた一足だという。



「emmi」

「emmi」では、ブラウンxピンクのカラーコンビネーションに、光沢感のあるメッシュやラメディテールを取り入れ、スポーティさとフェミニンさを融合した。シューレースは2種類付属し、スタイリングに合わせたアレンジが可能になっている。

［小売価格］

H−STREET SNIDEL：1万3200円

H−STREET FRAY I.D：1万3200円

H−STREET LILY BROWN：1万3200円

H−STREET MILA OWEN：1万6500円

H−STREET EMMI：1万3200円

（すべて税込）

［発売日］5月6日（水）

プーマ ジャパン＝https://jp.puma.com/jp/ja