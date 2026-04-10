鶏の旨みが染み渡る佐野の生姜ラーメン　平打ちもちもち麺と澄んだスープが相性抜群でさっぱり爽やか

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木県・栃木市のラーメン店『小三郎（こさぶろう）』です。

【栃木県】佐野ラーメン

【栃木県】佐野ラーメン

青竹打ちという竹を使用した手打ちの麺は多加水のちぢれ形状。弾力ある食感と啜りやすいのど越しの良さがある。名水の地・佐野の水を使ったスープは繊細で、透き通った醤油味が多し。

澄み渡る鶏の旨みに生姜が香り、またとない味わい

見るからに美しい佇まいの一杯。

佐野ラーメンらしい澄んだスープに生姜の風味を加えた独自の「生姜らーめん」はほかにない味わいだ。鶏ガラからとったスープにはきれいに旨みが出て、余韻も深い。

生姜らーめん980円

『小三郎（こさぶろう）』生姜らーめん 980円

不揃いな平打ちのもちもち麺がまたいい塩梅にスープを持ち上げる。やわらかジューシーなチャーシューを食べつつ、生姜も溶かしていけばさっぱりした味わいがさらにいい。

野菜もたっぷりな餡が入った大ぶりな餃子も相性ピッタリなので、お腹に余裕があればぜひ！

『小三郎（こさぶろう）』

栃木市『小三郎（こさぶろう）』

［店名］『小三郎（こさぶろう）』

［住所］栃木県栃木市大平町西水代2865-1

［電話］0282-43-0414

［営業時間］11時〜14時半、17時〜19時半

［休日］月・火

［交通］東武日光線静和駅から車で約４分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、野菜がたっぷり入った大ぶり餃子の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ほかにない味わいの「生姜ラーメン」 野菜たっぷり餃子も美味（7枚）