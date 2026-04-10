「ずっと大好きだよ」元尼神インター・誠子、子どもたちとのスリーショット公開「とても可愛いですねー」
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは4月8日、自身のInstagramを更新。「東京で出会ったちいさなお友達」とのスリーショットを披露しました。
【写真】誠子、“ちいさなお友達”とのスリーショット
さらに「また公園であそぶ約束をしました。次はぶた公園で遊びたいです。ずっと大好きだよ」と、一時のお別れを惜しみつつ、子どもたちへの愛情をつづっています。
ファンからは、「とても可愛いですねー」「子供達も可愛いけど、せいこちゃんが一番可愛いです」「私はメロメロです」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】誠子、“ちいさなお友達”とのスリーショット
「また公園であそぶ約束をしました」誠子さんは「東京で出会ったちいさなお友達。引っ越しする前に駒沢のリス公園であそびました」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は2人の子どもに寄り添う優しいスリーショットで、誠子さんの穏やかな笑顔が印象的です。5枚目には子どもたちの両親も加わった家族ぐるみの集合ショットも掲載し、長い間築いてきた温かな絆が伝わってきます。
ファンからは、「とても可愛いですねー」「子供達も可愛いけど、せいこちゃんが一番可愛いです」「私はメロメロです」との声が寄せられました。
京都へ移住を決意2025年11月21日の投稿で「来年の春に東京を離れます そして京都に移住します」と、報告していた誠子さん。今回、知人の子どもたちとのお別れの時間を大切に過ごしたようです。
(文:中村 凪)