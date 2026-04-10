「お腹大きくなってる」みちょぱ、夫・大倉士門とハワイ旅行のラブラブショット公開「綺麗なりましたね」
第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月7日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんと、アメリカ・ハワイを訪れた時の様子を公開しました。
【写真】ハワイでもラブラブなみちょぱ＆大倉士門
コメントでは、「お腹大きくなってる」「かわいい妊婦さん」「元気な赤ちゃん楽しみにしています」「沢山食べて幸せそうなみちょぱみれて良かった!!色々食べて健康で頑張れー！」「横顔までソックリ」「綺麗なりましたね」「最近みちょぱの顔が幼く見える」「幸せそうでなにより」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ハワイでもラブラブなみちょぱ＆大倉士門
「かわいい妊婦さん」みちょぱさんは「たまってる写真どんどんどんっ 今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目は、ホテルのバルコニーで両手を上げた楽しそうな姿です。2枚目では、大倉さんとビーチで向かい合い、互いを見つめ合っています。4枚目は大倉さんと並んで歩いている様子で、2人の自然体な雰囲気が魅力的です。
「旦那の誕生日旅行」3月30日には、今回の旅行について「旦那の誕生日旅行」「一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」「今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」などと語っていたみちょぱさん。ハワイでのさまざまなショットを掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)