1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュ

4月10日、ホンダアクセスは5月下旬に発売を予定しているホンダの新型小型EV、『Super-ONE（スーパーワン）』用の純正アクセサリーによるエクステリアコーディネート、『BULLDOG STYLE（ブルドッグスタイル）』を公開した。

【画像】往年の『ホンダ・シティターボII』をオマージュ！『令和ブルドッグ』スタイルの純正アクセサリー 全16枚

スーパーワン純正アクセサリーによるエクステリアコーディネートは、1983年に発売されたシティ・ターボIIを強くオマージュし、その愛称として親しまれたブルドッグの名前を活用した。



『ブルドッグスタイル』（右）とモチーフとなった往年の『シティターボII』（左）。 ホンダアクセス

ブルドッグスタイル構成アイテムは以下のとおりとなる。

デカールBULLDOG

テールゲートスポイラー

15インチアルミホイールME-027

ブラックエンブレム（Hマーク1個＋Hondaエンブレム＋車名エンブレム）

LEDフォグライトバイカラー＋フォグライトガーニッシュ＋取付アタッチメント

テーマは『令和ブルドッグ』

スーパーワン用純正アクセサリーは、『REIWA BULLDOG（令和ブルドッグ）』をテーマとし、スーパーワンの個性を際立たせ、スポーティさを想起させるアイテムを設定するとした。

キーとなるアイテムは、シティ・ターボIIの書体を再現した『デカールBULLDOG』だ。シティ・ターボIIの特徴ともいえるドアに貼られた『TURBO II WITH INTERCOOLER』の文字をオマージュし、『BULLDOG WITH ELECTRIC POWER』と表記。スーパーワンがEVであることを示すと共に、ブルドッグスタイルを象微するアイテムとしている。



シティ・ターボIIの書体を再現した『デカールBULLDOG』。 ホンダアクセス

また、スーパーワンのシルエットを大きく変える『テールゲートスポイラー』は、抑揚のある特徴的な形状がスボーティな走りを想起させる。

さらに、当時のイエローのフォグライトを思わせる『LEDフォグライトバイカラー』は、イエローとクリアの切り替え機能に加え、ブルドッグスタイルにヘリテージなアクセントを与えている。

これらのアイテムに加え、ベルリナブラックの『15インチアルミホイールME-027』や、スーパーワンの車名ロゴも付属する『ブラックエンブレム』を組み合わせることで、ブルドッグスタイルのコーデイネートが完成する。