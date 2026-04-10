湖南省常徳市の桃花源風景名勝区で満開の桃の花の中を歩き、春を満喫する観光客。（３月末撮影、常徳＝新華社配信／劉徳平）

【新華社長沙4月10日】中国湖南省ではこの春、花見や飲食、買い物など多元的な要素を融合し、春の情景を消費の原動力に変え、文化・観光市場を継続的に盛り上げている。

長沙市の望月公園では暖かくなるにつれ、漢服を着て「花の海」の中で写真撮影を楽しむ観光客がますます増えている。同公園は今年、園内にある前漢の長沙王・呉著墓の歴史的な蓄積を生かして、漢風マーケットや漢文化の体験学習など一連のイベントを開催。周辺エリアの消費を勢いよくけん引している。

４日、湖南省にある張家界国家森林公園の十里画廊観光地を走る観光列車。（張家界＝新華社配信／呉勇兵）

農村地帯の「春の経済」も活況を呈している。同省懐化市会同県堡子鎮の広大な菜の花畑では、熱気球がゆっくりと空に上り、ドローン編隊が「花の海」上空で次々と形を変えている。花畑のそばで開かれた農村マーケットには、菜種油や天然蜂蜜、手作りの餅菓子など自然の恵み豊かな特産品が所狭しと並んでいる。同鎮の周吉恩（しゅう・きつおん）共産党委員会書記によると、今春以来、観光客は延べ50万人を超え、村全体で1千万元（1元＝約23円）以上の増収をもたらした。

常徳市の観光スポットの一つ、常徳河街にあるレストラン「家里」も連日、多くの客で満席となっている。店の責任者の徐俊（じょ・しゅん）さんは、季節に合わせて常にメニューを更新しており、「春料理」はどれも好評で、新鮮な旬の味を求めてわざわざ足を運ぶ客も少なくないと語った。

長沙市の望月公園で行われた春の文化・観光イベントに参加する人々。（３月撮影、長沙＝新華社配信）

今年は多くの地方で小中高校に導入された春休み（主に1〜3日）と清明節連休（4〜6日）が重なり、湖南省の春の行楽需要をさらに加速させた。旅行サイト大手「去哪児網（Qunar.com）」によると、4月1〜6日、同省の主要都市への旅行者数は前年同期比で3割増え、18歳以下は2倍以上となった。長沙や張家界などが全国的な人気旅行先の上位に名を連ねた。（記者/張玉潔、張格）

４日、湖南省の張家界国家森林公園の天子山風景区で、ゴンドラに乗るオーストラリアの観光客。（張家界＝新華社配信／呉勇兵）

４日、湖南省の張家界国家森林公園の天子山風景区を散策する観光客。（ドローンから、張家界＝新華社配信／呉勇兵）

４日、湖南省張家界市の宝峰湖風景区で観光客を乗せて航行する遊覧船。（張家界＝新華社配信／呉勇兵）

４日、湖南省の張家界国家森林公園の天子山風景区を散策する観光客。（張家界＝新華社配信／呉勇兵）

３日、湖南省の張家界国家森林公園に広がる雲海。（張家界＝新華社配信／張洪濤）

湖南省懐化市会同県堡子鎮の菜の花畑で、空に浮かぶ熱気球。（懐化＝新華社配信／張卓）