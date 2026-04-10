連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。

【写真】『風、薫る』相関図

4月10日第10回の最後に、第3週「春一番のきざし」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第10回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第10回あらすじ＞

りん（見上愛さん）と環（宮島るかさん）は、直美（上坂樹里さん）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。

りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造さん）に預ける。

仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。

行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎さん）がりんに声をかける。

＜予告で流れた映像＞

大山捨松と大山巌夫妻が立っている。

「Welcome to 鹿鳴館」と捨松が優雅に伝える。

「私、士族の娘になりましたのよ」と直美の声が重なる。

鹿鳴館の中を歩く直美。

環と手をつないで街を歩くりん。

「生きるため、できること何でもやろうと思って」と話す。

瑞穂屋の主人、清水卯三郎が立っている。

隣にいる女性は瑞穂屋の店員、柳川文（内田慈さん）だ。

「何かしら、リターンはあるでしょう」と話す卯三郎。

島田健次郎が登場

黄色いドレスを着ている直美。道でしゃがみ込む。

馬車がちょうど通りかかり、馬のいななきが聞こえる。

「Excuse-moi」という男性の声がする。

場面が変わり、瑞穂屋に男性が入ってくる。

佐野晶哉さん演じる島田健次郎だ。

「クビかもしれません」と話すりん。

「日本橋の新聞社前で待っています」と男性の声。

藤原季節さん演じる海軍中尉・小日向栄介が笑顔で話している。

炊き出しの場でりんが働いている。その場には黄色いドレス姿の直美の姿も。

りんと直美はお互いに気づき――。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。