＜尊敬できるママ友＞別世界のバリキャリママがすごすぎる！つい自分を卑下してしまい…？
みなさんの周囲に「憧れているママ友」はいますか？ 仲良くなって相手の素性がわかってくると、自分との境遇や生き方の違いを感じて「同じママだけどすごいなあ」と感じることもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「バリキャリママさんって、本当にすごいと思う」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは最近知り合ったママ友に憧れの気持ちを持っているそうです。
『地頭がよくて、話していても言葉の選び方や情報の捉え方がとてもスマート。聞けば高校も大学も就職も全部試験でちゃんと勝ち取ってきたんだそうです。しかも旦那さんは東大卒で警察庁勤務。すごい世界。それに比べて私はスポーツ推薦で小論文一本勝負。大学受験らしい勉強もろくにしてこなかったから、今さらながら努力の方向を考えさせられます。でもそんな自分だから、旦那や子ども、このママさんに出会えたのかな。自分と全然違うタイプだからこそ、「どんな風に育って、どういう気持ちでここまできたんだろう？」と純粋に聞いてみたくなるんですよね。なかなかそんな人に出会えることもないので、学べるところは素直に学びたいと思っています』
これまでの経歴や旦那さんの情報を知ったことで、そのバリキャリママに尊敬の念や憧れの気持ちを抱いている投稿者さん。そして自分自身と比較して、参考にしたいと思っていることも綴っていました。そこでママたちの周囲にもこうした憧れのママがいるのかと尋ねています。
別世界のバリキャリママ。「尊敬している」と伝えるのは難しいかも…？
『いるいる。庭付き自動シャッターの豪邸に住んでるママさん。可愛らしいお子さんを育てていて、仕事をこなしながらも親子でいつも笑顔。近隣にも笑顔で裏表がなく、陰口なども絶対言いません。よくランチするスポ少ママは私と同じで躾や叱り方も話題になるので、恐らくタイプが違う。話が合わないかもだからランチもしたことがないし、誘わない』
『正直その人って比べちゃいけないタイプのママさんだと思うよ。ママ友同士っていっても明らかにちょっと格上というか、別の世界の人って感じがする。「憧れます」という言葉さえ、言う相手によっては皮肉に聞こえちゃうから。正直、素直にリスペクトしていると伝えるのも難しかったりするよ』
ママたちからは、「住む世界が違うなあ」と感じるママ友との体験談が寄せられました。仕事や世帯収入だけでなく、ママの性格のよさや子どもがいい子に育っている様子などが、そのママを羨ましく思う理由になっているようです。ただこうしたママ友には憧れや尊敬の気持ちは抱くものの、自分との状況や生き方の違いを感じて「話が合わなそう」という結論に至ることもあるようです。そのため深いお付き合いになると、価値観や意見の相違から、お互いが心地よい関係性でいられなくなる可能性もあるかもしれません。
また投稿者さんは、そのママに対する素直な憧れを吐露していましたが、受け取る人によっては「羨ましいとかすごいとか、皮肉みたいで言われたくない」という感情になることも。ママ同士の関係性は複雑で距離感も大切。伝え方によってはすれ違いが起きてしまうこともあるため、投稿者さんに注意を促しているママもいました。
スポーツ推薦を勝ち取るなんて十分すごいよ！
『あなたがスポーツを頑張ってきたように、そのママさんは勉強を頑張ったのでは？ 方向性が違っただけでスポーツ推薦を勝ち取ったあなたもすごいと思う』
『投稿者さん、いい人そう。素直に憧れたり、尊敬したりできるってすばらしい』
投稿者さんはそのバリキャリママと自分を比較して、自分自身の不甲斐なさや努力の仕方を憂いていました。しかしスポーツ推薦で小論文を提出して入学するというのも、誰でもできることではないですよね。そもそもスポーツを頑張らなければ推薦をもらうこともできません。また嫉妬や憎しみのようなネガティブな感情ではなく、そのママ友に対してまっすぐに憧れや尊敬の気持ちを持てる素直さを称賛している人もいました。そのバリキャリママにいいところがあるように、投稿者さんにも素敵なところがあるのですから、わざわざ比べて「私なんて」と思わなくてもいいですよね。
人生を振り返るときは誰にでもある。でも卑下しすぎないで
『私もクラブ推薦だから、勉強する時間もなく部活ばかりやって進学したよ。好きなことしかしていないので、勉強して東大に入った人を見ると、私ってズルいのかなとたまに自問自答してしまう。でも勉強って死ぬまで勉強だなあと子どもを産んでから気がついたので、学歴コンプレックスはあまり持ったことがない。私が部活に打ち込んだように、東大に行く人は勉強が好きだからそうなったんだよなと思うよ。だからあんまり比べたりはしないかな』
『私は経歴云々の憧れより、性格がよい人はいいなとそちらのほうに好感を持つよ』
『憧れというか、フルタイムで働いているお母さん全員尊敬する』
他人のいい部分を参考にして自分の今後に活かそうという投稿者さんの向上心は、学生時代にスポーツに真摯に向き合ってきたからこそ身についたものかもしれません。ママたちからも「私は経歴や職業、年収よりも、性格のいいママに好感を持つよ」「どのくらい稼いでいるかというより、フルタイムで仕事も育児も頑張っているという事実に尊敬するかな」といったコメントも寄せられていました。バリキャリママに憧れながら、いい部分を素直に認めてよりよく生きるために努力しようとする姿勢。すでに素晴らしいことなのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩