福岡管区気象台は10日午前9時40分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記参照）を発表中です。10日は、日本海の低気圧から対馬海峡へのびる寒冷前線が九州を南下する。筑後地方の早期注意情報（警報級の可能性）大雨［中］は、大雨のピークは越えたため、「無し」へ変更します。

落雷と突風に関する福岡県気象情報第5号（10日午前4時51分福岡管区気象台発表）福岡県では、10日昼過ぎにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］10日は、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進む見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、引き続き大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、福岡県では10日昼過ぎにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。