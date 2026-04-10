福岡県大牟田市で7月に開催される「おおむた『大蛇山』まつり」のTシャツとポロシャツが完成した。今年から市の補助金が減額されるため、シャツの販売収益で減額分を補いたいとしており、まつり振興会は「購入して応援してほしい」と呼びかける。

いずれもまつり振興会実行委員会がデザインを公募し、選定した。Tシャツは大人用（2500円）が白黒の2色で、大蛇山の目と花火をモチーフにした。子ども用（1250円）はピンクと青の2色で、市マスコットキャラクターのジャー坊をあしらい「64」と開催回を大きくアピール。5月上旬から大牟田観光プラザや市役所売店、ゆめタウン大牟田、イオンモール大牟田などで販売する。

ポロシャツ（3500円）は大人用のみでアーミーグリーン。左の胸元と背面の襟下に、大蛇山と64をデフォルメしてあしらった。5月11日まで、まつり振興会ホームページで予約を受け付け、6月以降に観光プラザで手渡す。

昨年は940万円だった市の補助金が、今年は750万円に減額される。赤字を回避するため、協賛看板などで広告収入を増やすとともに、近年低迷しているシャツなどの物販も強化する必要があるという。

Tシャツだけで1万枚の販売を目指しており、城戸信清・実行委員長（37）は「まつりを未来へつないでいくためにも多くの方々に協力をお願いしたい」と話している。

まつり振興会事務局＝0944（41）2750。

（吉川文敬）