渋野日向子、日本今季初戦で使用する14本は？ 1Wは「高い球が打てる」スリクソンのプロトタイプ
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞日本今季初戦を戦う渋野日向子のキャディバッグを覗くと、自身開幕戦だった3月の米ツアー「ブルーベイLPGA」からの変化が見て取れる。
【写真】これがシブコが使う“プロトタイプ”
まずドライバー。中国ではテーラーメイド『Qi4D LS』を握っていたが、米本土初戦となったカリフォルニア州で行われた「フォーティネット・ファウンダーズカップ」から、スリクソン『ZXi LSプロトタイプ』を投入している。この意図について、渋野はこう説明する。「少し高いボールを打ちたいという気持ちがあって、弾道が高くてもいいかなと。向こう（米国）で試し打ちをして、作ってもらいました。顔は大事と思ってるなかで、すんなり入れられたんです。打ってみて安定したし、高い球が打てるのと、キャリーが出て方向も安定しました」また、この変更に伴いシャフトもフジクラ『スピーダーNXゴールド』にスイッチしている。フェアウェイウッドも開幕時のベンタスブルーからスピーダーNXゴールドに挿し替え。さらに、ウェッジも米本土でタイトリスト『ボーケイSM11』に変更したが、今週の日本戦でも継続使用する。【渋野日向子のクラブセッティング】1W：スリクソン ZXi LSプロトタイプ（10.5°スピーダーNXゴールド50S）3,5W：テーラーメイド Qi4D（15,18°スピーダーNXゴールド50S,60SR）4,5UT：テーラーメイド Qi4D（22,25°ベンタスブルーHB7S）6I：スリクソン ZXi5（N.S.PRO 950GH R）7I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO 950GH R）50,54,58°：タイトリスト ボーケイSM11（N.S.PRO 950GH R）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーV V7BALL：スリクソン Z-STAR XV
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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まずドライバー。中国ではテーラーメイド『Qi4D LS』を握っていたが、米本土初戦となったカリフォルニア州で行われた「フォーティネット・ファウンダーズカップ」から、スリクソン『ZXi LSプロトタイプ』を投入している。この意図について、渋野はこう説明する。「少し高いボールを打ちたいという気持ちがあって、弾道が高くてもいいかなと。向こう（米国）で試し打ちをして、作ってもらいました。顔は大事と思ってるなかで、すんなり入れられたんです。打ってみて安定したし、高い球が打てるのと、キャリーが出て方向も安定しました」また、この変更に伴いシャフトもフジクラ『スピーダーNXゴールド』にスイッチしている。フェアウェイウッドも開幕時のベンタスブルーからスピーダーNXゴールドに挿し替え。さらに、ウェッジも米本土でタイトリスト『ボーケイSM11』に変更したが、今週の日本戦でも継続使用する。【渋野日向子のクラブセッティング】1W：スリクソン ZXi LSプロトタイプ（10.5°スピーダーNXゴールド50S）3,5W：テーラーメイド Qi4D（15,18°スピーダーNXゴールド50S,60SR）4,5UT：テーラーメイド Qi4D（22,25°ベンタスブルーHB7S）6I：スリクソン ZXi5（N.S.PRO 950GH R）7I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO 950GH R）50,54,58°：タイトリスト ボーケイSM11（N.S.PRO 950GH R）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーV V7BALL：スリクソン Z-STAR XV
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