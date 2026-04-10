元光GENJI・大沢樹生、免許証を公開 写真に驚きの声「カッコ良すぎっすね」「プロマイドみたい」
元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が10日までに自身のインスタグラムを更新。免許証の一部を公開した。
【写真】「まるでプロマイド！」大沢樹生が公開した“免許証”
投稿で「今週平日は久々にゆるゆるスケジュールだった〜」「一昨日7日(火)は,娘の入学式 中学進学おめでとう」「中学の3年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活,新たな友達,幼稚園から続けているバレエもおもいっきり楽しんでもらいたい 応援してるぜ〜」と近況をつづった。
続けて「今日は運転免許の更新に行って来た」「ここ数年,運転してないしペーパードライバーやん」と、ゴールド免許の写真を公開。「つか…視力検査危なかった！ギリチョンセーフ」「普段の生活では裸眼で支障ないけど…視力がヤバっ」と伝えた。
この投稿に、娘の入学にたくさんの祝福が寄せられたほか、免許の写真に「そのまんまイケメン」「免許証の写真って本当の顔とだいぶ違くなりがちですが、大沢さんはそのままでカッコ良すぎっすね」「免許証の写真…プロマイドみたい。さすがに素敵です」「写りいいね」など好印象のコメントも寄せられた。
【写真】「まるでプロマイド！」大沢樹生が公開した“免許証”
投稿で「今週平日は久々にゆるゆるスケジュールだった〜」「一昨日7日(火)は,娘の入学式 中学進学おめでとう」「中学の3年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活,新たな友達,幼稚園から続けているバレエもおもいっきり楽しんでもらいたい 応援してるぜ〜」と近況をつづった。
この投稿に、娘の入学にたくさんの祝福が寄せられたほか、免許の写真に「そのまんまイケメン」「免許証の写真って本当の顔とだいぶ違くなりがちですが、大沢さんはそのままでカッコ良すぎっすね」「免許証の写真…プロマイドみたい。さすがに素敵です」「写りいいね」など好印象のコメントも寄せられた。