第1子妊娠・久慈暁子「やっぱり嬉しいですね」 喜びあふれる報告に祝福の声続々「凄い〜」「おめでとー」「素敵すぎ」
元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。「『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と報告し、資格取得の裏側にあった、努力の日々を明かした。
【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子
久慈は「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強」とつづり、「渡邊暁子」と本名が記された資格証明書とともに撮影した“記念ショット”を公開している。
合格までの道のりを「せっかく勉強を始めたから続けたくて 3年間週2回やっているArizonaで知り合ったおじいさんとの英会話を続けていたり、Duolingoも地味に165日連続続けていたり」と、日々努力を積み重ねて来たことを明かし、「こうして証書として届くとやっぱり嬉しいですね。また一つ、自信を持って新しい毎日を過ごせそうです」とうれしさを記した。
2枚目に投稿された写真には、英会話の相手となっていた“アリゾナのおじいさん”と会えた際の2ショットも披露。久慈の報告に、コメント欄には「素晴らしい努力」「おめでとうございます」「凄い〜」「素敵すぎます」「おめでとー」などと、祝福する声が寄せられている。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第1子妊娠を発表した。
【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子
久慈は「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強」とつづり、「渡邊暁子」と本名が記された資格証明書とともに撮影した“記念ショット”を公開している。
2枚目に投稿された写真には、英会話の相手となっていた“アリゾナのおじいさん”と会えた際の2ショットも披露。久慈の報告に、コメント欄には「素晴らしい努力」「おめでとうございます」「凄い〜」「素敵すぎます」「おめでとー」などと、祝福する声が寄せられている。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第1子妊娠を発表した。