萩原利久、フジ月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演決定 初の宇宙飛行士役に「演じる日がくるとは！」【コメントあり】

萩原利久、フジ月9『サバ缶、宇宙へ行く』出演決定 初の宇宙飛行士役に「演じる日がくるとは！」【コメントあり】