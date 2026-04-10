副振動に関する奄美地方（鹿児島県）潮位情報 海面の昇降を観測

気象台によると、奄美地方の沿岸では、最大で約９０センチの「顕著な海面昇降」が発生しています。

海面が上下し、強い流れが発生することで、船舶などの被害が出るおそれがあります。

顕著な海面昇降を観測 中之島で５分周期で９０センチ変動

奄美地方の沿岸では、４月１０日朝から顕著な海面昇降が発生しています。

１０日午前９時２０分までに観測された、海面昇降の山から谷の高さの最大値の発生時刻、高さ、周期は、速報値で以下のとおりです。

十島村の中之島で、午前９時ごろ、海面がおよそ５分周期で最大およそ９０センチ上下しています。

観測地点名 発生日時 山から谷の高さ 周期

中之島 １０日午前９時頃 約９０センチ 約５分

この海面昇降は副振動と呼ばれ、湾内や海峡などで時々発生します。高潮や津波とは原因が異なり、海面上の気圧の微小な振動によって引き起こされたものと考えられます。

今後も大きい海面の昇降や強い流れが繰り返し発生する可能性

今後も大きい海面の昇降や強い流れが繰り返し発生する可能性がありますので、船舶や海上係留物への被害に注意してください。

満潮・干潮時刻

なお、次の満潮・干潮時刻は、以下のとおりです。

地点名 満潮時刻 干潮時刻

中之島 １０日１０時３８分 １０日１８時３３分

今後発表される高潮警報・注意報や潮位情報に十分留意してください

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