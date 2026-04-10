物語のラストシーンで必要になる「喜び」を表現するには何が必要！？【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

物語のラストシーンで必要になる「喜び」を表現するには何が必要！？

よろこび ［英：Pleasure ］

喜びの意味

うれしさや満足感で溢れる状態。

喜びの類語

幸せ 歓喜 欣快 愉悦 悦楽 幸福 満足など

喜びにおける体（フィジカル）の反応

頬が緩む

うれしくて体がつい動く

騒ぎ立てる

胸のあたりがぽかぽかする

声が弾む

顔色がよくなる

鼓動がはやまる

身軽に体が動く

ガッツポーズをとる

飛び跳ねる

活き活きしている

軽やかにスキップする

眉尻が上がる

感極まって涙を流す

鼻歌を口ずさむ

はにかむ

喜びにおける心（メンタル）の反応

幸せを感じる

晴れやかな気持ちになる

満足感がある

前向きになれる

浮足立つ

気持ちが華やぐ

ふわふわして落ち着かない

テンションが上がる

得意げになる

誇らしさを感じる

心地よい気分

有頂天になる

人と共有したい

大らかな気持ちになる

感謝の気持ちが芽生える

最初から最後まで「喜び」の物語では面白くない

負の境遇を一点突破させてこそ「喜び」が活きた物語になる

基本となる人間の四大感情とは「喜怒哀楽」です。ここから4見開きで、それぞれのポイントについてご説明します。「喜び」は、勝利や獲得を達成したときの象徴的な心の表れです。物語ではラストシーンで主人公とともに読者が「喜び」を共有して分かち合う必要があります。これがカタルシスにつながります。そのためには何が必要か？

答えは“溜め”です。それに尽きます。起承転結の起から主人公が絶えず喜んでいたらどう感じますか？「軽い奴だな」「そんなことがうれしいか？」と、共感よりも違和感や反発心を覚えるでしょう。安易に「喜び」を連発しても、読者は「喜び」ません。書き手はつねに読者の心の裏側を推し量る必要があります。その最たる点は、主人公の辛苦や絶望や挫折を好むということ。それら負の境遇を連続させて“溜め”に“溜め”、一点突破した暁に主人公が得る大きな「喜び」に。読者もまた「喜び」ます。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅