起業のアイデアは今までの仕事の「技術・実績・人脈」にあり？【眠れなくなるほど面白い 図解 起業の話】

今までやってきた仕事の 技術、実績、人脈を振り返る

まったく同じサービスはＮＧ！

今までやってきた仕事の経験を活かせること、何か問題や課題を感じたこと、「これはもっとこうした方がいいのではないか？」と疑問を感じたこと、そういったことで起業を考えましょう。今まで教育業界にいたのであれば教育業界のことがよくわかるでしょうし、IT業界にいたのであればITならではの強みがあるはずです。

ただし、今勤めている会社とまったく同じサービスで起業するのは、その会社に迷惑がかかってしまいますし、不義理になりますのでやめてください。

たとえば、家庭教師の派遣の会社に勤めていて、まったく同じ家庭教師の派遣で起業するのはよくありません。そういう形ではなくて、家庭教師として家に行って教えるだけでは成績をあげることが難しいから、もっと自学自習を徹底して管理する塾を作るといったように、家庭教師から塾という形であれば、同じ教育業界ですが、まったく同じサービスではないので問題はありません。

今まで自分がやってきた仕事の技術、実績、人脈を振り返って、できることがなにかを考えてみることから始めましょう。「今までの仕事に関連した、より進化したサービス何かできないか？」ということを考えてみてください。

今までいた業界と同じ業界で起業する

今までいた業界で何か問題を感じたこと「もっとよくした方がいいんじゃないか？」と思うことで起業を考えてみる

今まで教育業界にいたなら教育業界のことがIT業界にいたならIT業界のことがわかるはず



今までやってきた仕事で培った技術、実績、人脈を活かせる同じ業界で起業するのがいい

関連する進化したサービスや商品を考える！

［今勤めている会社とまったく同じことをやるのは迷惑なので絶対にダメ！］

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 起業の話』著：林 尚弘