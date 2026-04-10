通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.10 6.90 5.64 7.44
1MO 8.00 6.50 6.47 7.36
3MO 8.49 6.42 7.13 7.38
6MO 8.80 6.53 7.63 7.59
9MO 8.97 6.66 7.92 7.76
1YR 9.07 6.80 8.12 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.60 10.95 7.56
1MO 7.55 10.09 7.35
3MO 8.13 9.89 7.52
6MO 8.64 9.84 7.67
9MO 8.88 9.87 7.84
1YR 9.07 9.87 7.93
東京時間09:57現在 参考値
中東情勢の不透明感があるものの、直近値幅は落ち着いており、短期ボラは低め推移。
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間09:57現在 参考値
中東情勢の不透明感があるものの、直近値幅は落ち着いており、短期ボラは低め推移。