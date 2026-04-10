　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.10　6.90　5.64　7.44
1MO　8.00　6.50　6.47　7.36
3MO　8.49　6.42　7.13　7.38
6MO　8.80　6.53　7.63　7.59
9MO　8.97　6.66　7.92　7.76
1YR　9.07　6.80　8.12　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.60　10.95　7.56
1MO　7.55　10.09　7.35
3MO　8.13　9.89　7.52
6MO　8.64　9.84　7.67
9MO　8.88　9.87　7.84
1YR　9.07　9.87　7.93
東京時間09:57現在　参考値

中東情勢の不透明感があるものの、直近値幅は落ち着いており、短期ボラは低め推移。