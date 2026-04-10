プロ野球に限らず、ラジオやテレビでは様々なスポーツ中継を聴くことができます。プレーの凄さ、プレイヤーの素顔、ゲーム中の一瞬のできごと……こうした様々な場面を切り取り、言葉で伝えるアナウンサーの仕事の醍醐味はどこにあるのか？ 東海ラジオで35年、そして現在もしゃべり続ける村上和宏さんが解説します。

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アナウンサーになった理由

WBC終了直後の3月20日配信の連載で、ラジオとテレビでは、実況するアナウンサーには違いがあり、「回を改めて紹介する」とお約束しました。

今回はこのテーマを述べていきます。

私がスポーツ中継担当アナウンサーになったのは、もともとこの職種を志望していたからではなく、会社からの業務命令でした。

ラジオアナウンサーの独特な表現とは？（写真はイメージ）

学生時代から、就職先はマスコミ志望でした。しかも、当初は放送ではなく、新聞や出版など活字の世界に行きたかったのですが、当時、お世話になっていた某出版社の編集部員の方から「マスコミの入社試験は、一般企業のそれとは全く違うから慣れておいたほうがいい。マスコミの中では放送が一番早く試験が始まるし、ちょうどニッポン放送で社会人も対象にしたパーソナリティー試験があるから受けてみれば」とアドバイスを受け、軽い気持ちで申し込んだのです。

ところがその試験で、何千人という受験者の中から最終試験目前の17人まで残ったことで、「本当にアナウンサーになれるかも」と気が変わり、ほかの局にも応募することにしたのです。

しかし試験に残って人数が絞られてくると、私以外の受験者はアナウンサー養成の専門学校に通ったり、大学のアナウンス研究会やマスコミ就職対策サークルに所属していたりという人ばかり。アナウンスの基礎すらわかっていないのは私一人、という状況でした。

それでも、どこの局を受けてもほぼ同じ顔ぶれが残る中で、他局の募集情報などを教えてもらえるようになり、「いけるかも」という気持ちが強くなっていきました。今思えば、この過剰なまでの“自信”もアナウンサー試験を乗り切るには必要だったのかもしれません。

私は4歳でピアノを習い始め、小学校では少年少女合唱団、中学、高校は吹奏楽部、大学ではモダンジャズ研究会（トランペット）と、常に音楽が身近にありました。また、中学時代はもう寝たと見せかけて布団をかぶり、親の目を盗んでラジオの深夜放送にかじりつくほどのラジオ大好き少年でした。こうした経緯から、もしアナウンサーになったら、ラジオの深夜番組やワイド番組を担当したいと考えていました。

「架空実況やってみて」

アナウンサー試験は、最終の役員面接を除き、必ず「音声テスト」が実施されます。実際に番組を収録しているスタジオに入って、複数用意されたニュース原稿やCM原稿、局主催イベントなどのお知らせ原稿の中から、「では何番のニュース原稿を読んでください」とランダムに指示されたものを読んでいきます。

続いて、録音機器などが並ぶサブスタジオにいる試験官からの質問に答えていくわけですが、単に質疑応答をするだけでなく、フリートークでの発声やマイクに声が乗るかどうかなどもチェックされます。

そんな中、東海ラジオの音声3次試験でいきなり「君、架空実況やってみて」と言われたのです。アナウンサー試験について、詳しい知識はない私でしたが、スポーツアナウンサー試験は一般のアナウンサー試験とは最初から区別され、「実際に球場などに連れていかれた上で実況のテストもある」と、他局の試験で知り合った人から聞いていたので、「（この試験は）一般アナウンサーの募集なのに」と不思議に思いながら、私はこう答えました。

「（面接で）お話しした通り、（アナウンスの）専門学校に通っていませんし、大学でもそのようなサークルにも所属していないので無理です」

試験官はサブスタジオでしばらく何事か話し合っていましたが、

「君、広島出身でカープファンだったよね。じゃあ、広島の小早川が中日の小松からホームラン打つシーンやって」

と、丁重に断ったにもかかわらず、追い打ちをかけてきたのです。

これまで聴いてきた野球中継を思い出しながら、やけくそで架空実況をやったのですが、なぜ急に架空実況をやらされたのかさっぱりわかりませんでした。

入社後に知ったのですが、3次試験の直前に、スポーツアナウンサーの一人が退職して他局に移籍することが判明し、その補充として私のスポーツについての特性を試したそうです。

その結果、東海ラジオから内定を知らせる電話で「君にはスポーツを担当してもらう」という一言でスポーツアナウンサーとなった訳ですが、前述の通り、それまで何の訓練も受けていなかったので、入社してからが本当に大変でした。

ラジオのスポーツ中継はもちろん「音だけ」で状況を伝えなければなりません。しかし実況の練習をするために連れていかれた2軍の試合で「さあ、しゃべれ」と言われても「あわわ、あわわ」と全く言葉が出てきません。

ここで初めて「お前、本当に学生時代何もやってなかったのか」と呆れられ、私が嘘偽りなく事実を話していたことが証明されたものの、まさに0からのスタートとなったのです。

まず叩き込まれたのが「野球はピッチャーがボールを投げないと始まらない。バッターが打たないとボールは飛んでいかない」ということです。つまり「ピッチャー、第1球を投げました」「バッター打った、打球はセンターへ」というように「投げました」「打ちました」を必ず言うこと。

そこで「ピッチャー誰々、キャッチャー誰々、バッターボックスは誰々、ピッチャー投げました。ストライク。カウントワンストライクです」と、まずはP-C間、つまりピッチャーとキャッチャー、バッターボックス、ここを徹底的に繰り返し描写する、このようなパターンを反復していくことで体に染み込ませます。

これがある程度できるようになると、守る野手の守備位置、スタンドの様子、（ナイトゲームの場合は徐々に陽が暮れていくなど）上空の描写、バックスクリーンの旗の動きから風の向きや強弱――というように、視野広く目に入ってくる景色を言葉にする訓練を重ねます。

もう一つ、ラジオのスポーツアナウンサーの鉄則は「ゲームは今何回で、表か裏か、何対何でどちらがリードしているか、何アウトか、打者のカウントは、ランナーの有無は」これを最低でも、3分に1回は伝えることです。テレビのような画面上の情報は一切ないので、途中から聴き始めた方に、こうした情報がストレスなく伝わるようにすることはとても重要なことなのです。

中継全体を一人で仕切る

こうした訓練を積んでいよいよデビューとなるわけですが、訓練と違い本番では解説者との掛け合いもあります。それまでは一人でしゃべっていたのに解説者に質問したり、解説者の発言を受けて話を広げたりと、デビュー後もまさに毎回が試練の連続でした。

ここまで読んでご理解いただけたと思いますが、ラジオのスポーツ中継は野球に限らず放送開始から終了まで、アナウンサーの目から入った情報を切れ間なく言葉にしてお伝えするのが仕事です。

目の前に広がるグラウンドで繰り広げられるプレーをいかに細かく描写して、リスナーの頭の中にグラウンドの情景を鮮やかに思い浮かべてもらうことが出来るかが勝負なのです。いわば、アナウンサーが中継全体を一人で仕切るのです。

言い換えれば、球場のどこに視点を当てるか、これこそがラジオのスポーツアナウンサーとして感性が問われる部分なのです。

私が所属していた東海ラジオのような、ラジオ単営で中継を制作している局は多くありません。（経営上の理由で分社化した局もありますが）大半はラジオ・テレビ兼営局です。ラテ兼営局でスポーツアナウンサーのキャリアを積むには、まずラジオで実況の実績を積み、そこで認められてテレビを担当する、というのが一般的です。これが原因だと思いますが、ラテ兼営局では「ラジオ＜テレビ」、つまりテレビのほうが上という考えが今でも支配的だと思います。

リスナーや視聴者から見ると、テレビでもラジオでもしゃべるのは一緒とおもわれるかもしれません。ラテ兼営局では、プロデューサーやディレクターも同じ感覚で「こいつラジオ実況はできるようになった。そろそろテレビもやらせてみるか」という流れが常識となっていると思います。でも、しゃべっているアナウンサーにとってはラジオとテレビは全く別物で、実は似ても似つかないものなのです。

決定的な違いは、映像があるかないかなのですが……。

長くなりましたので、次回はラジオとテレビの実況の違いについて、フリーになって私が生まれて初めて「映像付き」で実況するようになったDAZNでの経験も織り交ぜつつお伝えします。

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。

デイリー新潮編集部