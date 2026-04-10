簡単＆ヘルシー！いろんな野菜で作る「白和え」があと1品に便利

アレンジ自在！野菜の白和えバリエ5選

野菜だけの和え物より「豆腐」を加えることで栄養価が高まる「白和え」。あまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、さまざまな野菜と調味料でバリエーション豊かな一品に仕上がるんです。

塩昆布が決め手「きゅうりの白和え」

わさび味で「水菜の白和え」

ハム入りで洋風に「キャベツの白和え」

はちみつ味噌で「アボカドの白和え」

試してみたくなる「白和え」バリエ

白和えというとあまりアレンジがきかないイメージがあるかもしれませんが、キャベツや水菜、アボカドといったさまざまな野菜を使っておいしい白和えを作ることができます。

マヨネーズやわさび、柚子胡椒など、使う調味料をひと工夫すると洋風にも和風にも変化し、バラエティー豊かに楽しめそうです。

野菜だけの和え物よりも、豆腐を加えることで栄養価アップ。あと一品欲しいとき、少しボリュームのある副菜を作りたいときにとってもおススメです。ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。