◇NBA ブルズ119−108ウィザーズ（2026年4月9日 キャピタル・ワン・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）に敵地ウィザーズ戦で6戦連続のベンチ入り。第1Qから途中出場すると“絶品”ノールックバウンズパスなど6得点4アシスト4リバウンドで攻守に貢献した。チームは前半1点リードで折り返すと、後半にリードを広げて快勝。2連勝を飾った。

「こうしてプレーできているのは本当にありがたい」

この日は攻守で存在感を示した河村。第1Q残り3分2秒からコートに立つと、残り49秒にノールックパスから3Pシュートを演出して初アシストを記録した。

第2Qも引き続き出場すると、2度のオフェンスファウルを誘い、守備でもチームに貢献した。残り2分15秒にはトップからドライブイン。鋭いバウンズパスでアシストを決めた。残り1分39秒には相手の反則を誘い、フリースローを1本決めて初得点を挙げた。

第3Qは残り7分33秒から途中出場すると、残り3分5秒には速攻からレイアップシュートを演出して、後半初アシストをマーク。残り1分41秒にはリバウンド争いで、相手の強烈なヒジ打ちを被弾して苦悶（くもん）の表情を見せた。3度目のオフェンスファウルは、危険なファウル扱いとしてフレグラントファウルとなった。獲得したフリースローを2本しっかり決めきって後半初得点をマークした。

最終Qは残り10分32秒から途中出場すると、残り9分40秒に後ろから走ってくる味方に華麗なバックビハインドバウンズパスでアシストを決めると、現地実況陣も大興奮していた。残り8分43秒には速攻からレイアップシュートを沈めて、この日初のフィールドゴール成功。最後までチームの2連勝に貢献した。

試合後にコート上で現地ラジオ放送のインタビューに応じた。「自分たちはうまくプレーして、ボールを共有し、お互いに助け合っている。火曜日の試合に勝てて本当に嬉しかったけど、今日も試合があったから集中していた。だから今日の勝利がとても嬉しい」と振り返った。

河村は、サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

この3カ月は安定したプレーを心がけていたことを明かした。「毎試合安定したプレーをしなければならない。時間は本当にあっという間に過ぎるよね。正直に言うと、シーズンが始まる前に血栓で3カ月間プレーできなかった。今こうしてプレーできているのは本当にありがたい」と再びチャンスをくれたチームに感謝した。

レギュラーシーズンは残り2試合。「最後まで全力で戦う」と気合いの言葉でインタビューを締めた。