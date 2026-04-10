【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で月の裏側の飛行に成功した宇宙船「オリオン」には、飛行士４人とともに、マスコットのぬいぐるみが乗っている。

名前は「ライズ」。船内で浮き上がって無重力状態に入ったことを教えてくれるなど、「もう一人の飛行士」として一役買っている。

軽くて柔らかいぬいぐるみは、宇宙船の打ち上げ時、シートベルトを締めた飛行士に無重力状態に入ったことを知らせる道具として従来用いられてきた。

アルテミス２では、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）がぬいぐるみのデザインを公募。５０か国以上から２６００件を超える応募があり、米カリフォルニア州の小学生の案が採用された。月が地球の柄の帽子をかぶったデザインで、１９６８年のアポロ８号で撮影された、月の地平線から現れる「地球の出」をイメージしている。

ＮＡＳＡが事前に登録を募集した５６４万７８８９人の名前を保存した記録媒体のＳＤカードもライズのポケットに封入されている。

約１０日間の旅で緊張を強いられている飛行士のリラックスのためにも利用され、船内の中継動画では飛行士が時折、ライズを触る様子も映し出されている。