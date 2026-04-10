ドジャースの大谷翔平選手が日本人最多の連続出塁記録まであと「1」としました。

日本時間9日のブルージェイズの試合に「1番・投手兼DH」でスタメン出場し、第1打席で四球で出塁、連続出塁記録を「43」に伸ばしました。この記録は、イチロー氏がマリナーズ時代の2009年に記録した日本選手連続出塁記録に並びました。

気になるのは単独トップとなるか。

次戦は日本時間11日、レンジャーズとの1戦目。この日は大谷選手のボブルヘッド人形が配布される“ボブルヘッドデー”でもあり、これまで数々の印象的な活躍を見せてきた特別な一日でもあります。

昨季4度あったボブルヘッドデーの出塁率はなんと100％。

1度目は2025年4月3日には9回にサヨナラホームラン、2度目の同5月16日には1試合2本のホームランを記録。3度目の同8月28日には先発登板で5回1失点9奪三振と好投し、打撃では4回に先頭打者でヒットを放つなど“二刀流”で躍動しました。4度目の同9月11日でもタイムリーヒットや打撃妨害で出塁するなど、いずれも印象的なパフォーマンスを残しています。

記録更新とともに、再び“特別な日”での活躍にも期待がかかる大谷選手。日本人単独トップへ、その一打に注目が集まります。