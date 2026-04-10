セブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>が軟調推移。同社は９日の取引終了後、２６年２月期の連結決算とともに２７年２月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高予想は前期比９．４％減の９兆４４８０億円、最終利益予想は同７．８％減の２７００億円とした。年間配当は同１０円増配の６０円を見込む。あわせてこれまで２６年下期までとの方針を示していた米国のコンビニエンスストア子会社の上場時期について、最短で２７年度に延期する方針を発表。３０年度までの総額２兆円の自己株取得方針（うち６０００億円分は２５年度に完了）と累進配当の実施という従来の株主還元方針に関しては変更ないとの姿勢も示した。増配計画を示したことなどを背景に、朝方は買いが優勢となった半面、決算とともに今期中の自社株買いについての発表がなかったことをネガティブ視する向きもあり、株価は下げに転じた。



上場延期は前日後場に一部で報じられ、同社株に下押し圧力を掛けていた。２６年２月期の売上高は前の期比１２．９％減の１０兆４３０２億６９００万円、最終利益は同６９．２％増の２９２７億６０００万円だった。２７年２月期は海外コンビニエンスストア事業で減収を見込む。ヨーク・ホールディングスやセブン銀行の非連結化に伴う影響を調整したベースで最終利益は同５．９％増となる見通しという。



出所：MINKABU PRESS