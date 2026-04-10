オオバ<9765.T>が反発している。９日の取引終了後に自社株買いと自社株の消却を発表したことが好感されている。自社株買いは上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５８％）、または２億円としており、取得期間は４月１０日から来年３月３１日まで。また、自社株の消却は４月３０日付で２５万株を消却するとした。なお、消却後の発行済み株数は１６５０万株となる。



同時に、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表しており、売上高１１１億３００万円（前年同期比７．５％減）、営業利益１３億５００万円（同７．５％増）、純利益１０億４００万円（同１６．８％増）となった。土地区画整理事業における一過性の業務代行収入がなくなったことで事業ソリューション業務の収益が減少し、売上高は減収となったものの、主力の建設コンサルタント業務は官公庁、民間ともに受注環境は良好で売上高が伸長するとともに利益率が改善し営業利益を押し上げた。



なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高１７０億円（前期比６．１％減）、営業利益２０億円（同３．３％増）、純利益１４億円（同４．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS