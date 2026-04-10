丸山純奈が、約1年ぶりとなる新曲「ラムネ」を5月5日に配信リリースする。

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自身のライブで披露されていた本楽曲は、きらめく夏のひとときの思い出を炭酸はじけるラムネで表現した、甘さと切なさが同居する静かな余韻を残すナンバーとなっている。

また、本楽曲のリリースと同日となる5月5日から、3カ月連続ライブ『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』を東京 Shibuya eggmanにて開催。本日4月10日19時より第1弾のオフィシャルSNS先行の受付がスタートする。

・丸山純奈 コメント

真夏の田舎道でふと立ち止まったとき、ビー玉入りのラムネみたいな、胸の奥がきゅっとなるような懐かしい記憶を思い出して、この曲を作りたいと思いました。透明で、触れたら消えてしまいそうなあの時間に、甘くて、少しだけ切ない夢の続きを、そっと心に閉じ込めた一曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）