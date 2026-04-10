BMSG TRAINEEの青春コンビ、AOI×HALの新連載「アオハルDays!!」がニコラネットにてスタート

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BMSG TRAINEE注目株の青春コンビ、AOI×HALの新連載「アオハルDays!!」が、ニコラネットにて4月11日よりスタートする。

■ふたりの「青春」を詰めこんだスペシャル企画を満載

『2025年ニコラ11月号』の「ネクストバズボーイズ」で大きな話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。

AOIは、2010年10月7日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子づくりとダンスの動画を観ること。特技は空手と楽器の音程を当てることができる

HALは、2009年11月19日生まれ、東京都出身。趣味はペットを愛でることとゲーム。特技はダンス、変顔、即寝。

ふたりとも、BMSG主催のオーディション番組『THE LAST PIECE』で6THROUNDまで残り、歌、ラップ、ダンス、すべてにおいて驚きの成長ぶりを魅せ、現在は、BMSGのトレーニーとして活動中だ。

ふたりの名前の通り「青春」を詰めこんだスペシャルな企画に注目だ。

PHOTO BY 新井裕加

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