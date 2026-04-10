10日11時現在の日経平均株価は前日比978.25円（1.75％）高の5万6873.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は627、値下がりは883、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を528.58円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が138.78円、東エレク <8035>が120.68円、フジクラ <5803>が113.24円、ファナック <6954>が61.68円と続く。



マイナス寄与度は37.41円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が14.18円、テルモ <4543>が12.6円、塩野義 <4507>が11.87円、大塚ＨＤ <4578>が11.06円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、繊維、ガラス・土石、小売と続く。値下がり上位には鉱業、医薬品、卸売が並んでいる。



※11時0分6秒時点



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