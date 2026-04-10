たけのこ大量消費！簡単下ゆで方法と野菜ソムリエいち押しの食べ方5選。「シュウ酸」「白い謎の粉」についても解説

“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、春の味覚「たけのこ」です。下ゆで（あく抜き）からおいしい食べ方まで完全ガイド。



文・写真＝堀基子

春の味覚たけのこは4月が最盛期。一旬（10日）で一気に成長することから、「竹」かんむりに「旬」と書くようになったのだとか。3月から5月にかけて、桜前線のように、九州、京都府、静岡県、千葉県と、たけのこ前線が全国の名産地を北上します。

すぐにゆでよう！下ゆでのやり方

たけのこは収穫後、時間が経つほど、えぐ味や苦味がどんどん増えるため、皮つきのたけのこが手に入ったら、なによりも最優先で下ゆでします。

まずは先を3cmほど皮ごと斜めに切り落とします。

次に、皮に縦1本の切れ目を入れます。

そして、たけのこが丸ごと入る大きな鍋に、ひとつかみの米ぬかとかぶる程度の水を入れ、たけのこを皮付きのまま入れて強火にかけます。

米ぬかがない場合は、米のとぎ汁でゆでましょう。

沸騰したら落としぶたをして弱火にし、40〜50分ほど煮て、根元に竹串がスッと通ったら火を止め、ゆで汁ごと冷まします。

冷蔵するなら水に浸し、3日以内に食べきりましょう。

ちなみに、おなじみのたけのこは孟宗竹（モウソウチク）という品種です。選ぶ際は、穂先が緑色で、皮が茶色でつやがあるものを。収穫後に時間が経ったものは、穂先が黒ずみ、皮が乾燥してきます。

「シュウ酸」が多い？食べる時の注意点

たけのこの栄養価をチェックしてみると、ゆでたけのこ100g当たりで、たんぱく質は3.5g、体内の余分な塩分（ナトリウム）の排出を助けるカリウムは470mg、腸内環境を整えるのに役立つ食物繊維は3.3g含まれており、カロリーが低いのでダイエット時にもオススメです。

なお、たけのこ特有のアクとえぐ味は、体内でカルシウムと結びついて尿路結石の原因になることもあるシュウ酸によるもので、特にたけのこは含有量が多く、食べ過ぎは要注意です。

かくいう私も尿管結石の激痛体験者なので、かつお節、干しえび、ごまなどカルシウムが豊富な食材と必ず組み合わせて食べるように気をつけています。

すると、シュウ酸が腎臓や尿路へ至る前にカルシウムと結合し、そのまま大腸を経て排出されるからです。

「白い粉」は食べても大丈夫？

ちなみに、ゆでたたけのこを切った際、節の間に見かけることがある白い粉状のものは、チロシンというアミノ酸です。

たけのこの旨味成分でもあるチロシンは、たけのこをゆでた際に溶け出し、冷めていく際に結晶化して白い粉状になります。

食べても問題はありませんが、見た目やザラついた食感が気になるのであれば、水で洗い流しましょう。

たけのこを味わい尽くすお勧めの料理

（1）たけのこご飯

さて、たけのこの風味を楽しむ料理の筆頭といえば、たけのこご飯だと思います。

だし汁にしょうゆ、みりん、砂糖を加えて刻んだたけのこを煮て、といだ米に煮汁を注ぎ、分量まで水を加え、たけのこをのせて炊くだけ。私は、にんじん、しいたけ、油揚げなどを加えることもあります。

（2）「若竹煮」と「土佐煮」

和食の世界では、同じ時期に出回る相性のいい旬の食材を「出合いもの」と呼びます。

山の幸のたけのこと海の幸のわかめを炊き合わせた「若竹煮」は、春の出合いものの代表でしょう。たけのこは海の恵みと相性がよく、かつお節をきかせた煮物「土佐煮」も定番です。

（3）のり塩たけのこ

意外な組み合わせで驚いたのは、私が愛読するあるマンガで知った「のり塩たけのこ」です。たけのこをオリーブオイルでこんがりと色よく焼き、仕上げに青のりと塩をパラリ。

口の中に広がるたけのこと青のりの香り、焼いたたけのこならではのザクザクとした歯ごたえは、衝撃的な美味しさです。

（4）たけのこ×新玉ねぎのかき揚げ

また、春の食材同士の組み合わせで、私が大好きなのが、たけのこ×新玉ねぎのかき揚げです。下ゆでしたたけのこと生食できる新玉ねぎなので、衣がサクッと揚がればOK。

たけのこの食感と風味、新玉ねぎのジューシーな甘みは、この季節ならではのぜいたくな味わいです。春らしく仕上げたくて、彩りに三つ葉やさやえんどうを加えたりします。

箸が止まらない「自家製メンマ」

そして、ぜひお試しいただきたいのが、シャキシャキの歯ごたえで箸が止まらなくなる自家製メンマです。本来は若いたけのこを塩漬けして発酵させた加工食品ですが、今回は手軽に作れるレシピをご紹介します。ご飯のおともに、ビールの肴に、ラーメンだけではもったいない逸品ですよ。

（5）病みつき！自家製メンマ

味付けも食感も自由自在な自家製メンマ。今回は唐辛子を使いましたが、仕上げにラー油で辛味を加えても。しょうゆや砂糖の量を調節して、お好みの味に仕上げてくださいね。

■材料（150g分）

たけのこ（水煮） 150g

唐辛子（輪切り） 適量

ごま油 大さじ1

水 大さじ3

鶏がらスープの素 小さじ1

みりん 大さじ1

しょうゆ 小さじ2

砂糖 小さじ2

■作り方

（1）たけのこは薄いくし切りにします。根元に近い硬い部分は繊維を断つ方向に薄く切ります。

（2）鍋にごま油を入れて（1）を炒めます。

（3）油が全体になじんだら、分量の水、鶏がらスープの素、みりん、しょうゆ、砂糖、唐辛子を加え、弱めの中火で煮て、水分がなくなってきたら出来上がりです。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。