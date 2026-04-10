Image: yi gadget by Komorebi Mall

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

プレゼン資料の最終確認中、PCのバッテリー残量が10％。おまけに、いつも使っているはずの充電ケーブルが、なぜかバッグの中に見当たらない…。

こんな冷や汗ものの経験、多くのビジネスパーソンが1度はあるんじゃないでしょうか。大事な商談や締め切り間際に訪れる、突然のバッテリー切れ。仕事のリズムが一気に崩れる瞬間です。

そんな「もしもの不安」を軽くしてくれるモバイルバッテリーがあります。バッグに忍ばせておくだけで安心感が得られる「Mag Plate Pro 2」をご紹介します。

バッグに1つ入れておくだけで、3つの「困った」に備えられる

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「Mag Plate Pro 2」がビジネスの現場で頼りになるのは、よくある3つの困りごとにまとめて対応できるから。

ケーブル内蔵：LightningとType-Cの2種類が本体に格納されているので、ケーブルの持ち忘れを防げます。 最大35W出力：ノートPCにも給電できるパワー。スマホ専用のバッテリーとは用途の幅が違います。 最大5台同時充電：スマホとPC、さらにタブレットやイヤホンまでまとめて対応可能です。

たとえば出張先のホテルでコンセントが足りないときなど、「持っててよかった」と感じる場面は意外と多いはず。

ケーブルを忘れる心配がなくなる

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外出前の持ちモノチェックで、地味にストレスなのが「充電ケーブル入れたっけ？」 という問題。「Mag Plate Pro 2」は本体の側面にLightningとType-Cのケーブルが格納されています。バッグに本体を入れておけば、ケーブルも自動的にセットされている状態。デバイスのバッテリーが減ってきたら、さっと取り出してそのまま接続するだけです。

ガジェットごとにケーブルを選んだり、バッグの底から絡まったコードを引っ張り出したりといった生活にはもう戻れないかもしれません。

ノートPCにも給電できる、最大35W出力

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スマホは充電できても、ノートPCには対応できない。従来のモバイルバッテリーでは、そこがネックでした。「Mag Plate Pro 2」は最大35Wの出力に対応しており、MacBook AirクラスのノートPCにも給電できるスペックです。

新幹線での移動中、コンセントのないカフェ、出先の会議室。こういった場所でもPCを使い続けられるのは、仕事の自由度が上がる実感があります。容量は用途に合わせて10000mAhと20000mAhの2タイプからチョイスしてみてください。

「バッテリー大丈夫かな」と気にする回数が減ること自体が快適さにつながりそう。「Mag Plate Pro 2」の詳細スペックはプロジェクトページでご確認いただけます。

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Source: machi-ya