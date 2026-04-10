Image: Navid Marvi / Carnegie Science アーティストによるSDSS J0915-7334のコンセプト画

アルテミス2の活躍にかき消されてるけど、地味にすごい発見。

宇宙の進化の中で生まれた第一世代の星である｢初代星｣は、高温で明るく、水素とヘリウムの原始的なかたまりから生まれました。

初代星は短命でしたが、星の残骸のなかに新しい元素を生み出し、次世代の星を誕生させる礎を築いたといいます。

科学者が把握しているのはここまでで、古代の初代星については、まだ多くの謎が残されているのだとか。

初代星に近い恒星が発見される

国際的な天文学チームは、これまでで最も化学的に原始的な状態を維持した恒星を発見しました。宇宙で最も古い可能性があるこの恒星は、ビッグバンから数十億年以内に形成されたとみられていて、宇宙における第二世代にあたる天体の遺物と言えるとのこと。

科学誌Nature Astronomyに掲載されたこの発見は、古代の星がどのように進化し、現在一般的に見られるより小さくて寿命が長い星へと移行したかについて、貴重な手がかりになります。

シカゴ大学の天文学・天体物理学准教授であり、研究論文の主執筆者でもあるAlexander Ji氏は、声明で、｢こうした原始的な星は、宇宙における星や銀河の黎明（れいめい）期をのぞかせてくれる窓のようなものです｣と述べています。

星の誕生

宇宙の始まりは、高温でどんよりしていて、高密度な粒子のスープのような状態でしたが、時間の経過とともに冷却し、膨張していきました。科学者は、ビッグバンからわずか数億年後、いまからおよそ137億年前に初代星が形成され始めたと考えているそうです。

第一世代の星は、原始的な水素とヘリウムから形成されました。しかし、その中心核では、原子が融合してより重い元素へと変化していきました。燃料を燃やし尽くした初代星が爆発すると、その残骸から新たな世代の星が誕生しました。このプロセスが繰り返されるたびに、各世代の星がより多くの重い元素を持つようになりました。

Ji氏は｢宇宙に存在するすべての重い元素、すなわち天文学者が『金属』と呼ぶものは、星の内部で起こる核融合反応から超新星爆発、さらには非常に高密度な星同士の衝突にいたるまで、星々の活動によって生成されたものです｣と説明します。

金属が少ない星を求めて

第一世代の星は暗いため、まだ直接観測されていません。星の初期の進化に関する手がかりをつかもうとする天文学者たちは、金属含有量が少ない星、つまり鉄や炭素のような重元素の含有量が少ない星を探しています。

今回新発見をしたチームは、古代の星を探すべく、Sloan Digital Sky Survey（SDSS）が作成したカタログを丹念に調べて、異常な数値を示す星を探しました。

そして2025年4月、研究チームは絞り込んだ候補となる星のリストを詳細に調査するため、チリにある、ワシントン・カーネギー協会が所有・運用するラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡に向かいました。

リストのなかに、金属含有量が太陽の0.005%という極めて低い数値を示す星がひときわ目立っていたといいます。

シカゴ大学で天文学を専攻する学部生であり、論文の共同執筆者でもあるNatalie Orrantia氏は、声明で｢見れば見るほど、本物らしく思えてきました｣と語っています。

はるかな太古の時代

｢SDSS J0715-7334｣と名付けられたこの恒星は、地球から約8万光年離れた位置にあります。恒星の組成をさらに詳しく分析したところ、星の純度において新記録保持者となったことが確認されました。こうしてSDSS J0715-7334は、これまでに観測されたなかで、化学的に最も原始的な、混じり気の少ない恒星となりました。

実際のところ、SDSS J0715-7334は、これまで星の純度記録を保持していたJ1029+1729と比較して、金属含有量が半分しかないそうです。特に鉄と炭素の含有量が極めて少ないとのこと。

欧州宇宙機関（ESA）のガイア計画のデータを用いることで、研究チームはこの恒星が｢銀河への移民｣であることを特定しました。つまりこの恒星は、宇宙のどこか別の場所で誕生し、のちに天の川銀河に引き寄せられた可能性があるのだそうです。

科学者にとって、今回の発見は、恒星がなぜ時間とともに小さくなっていったのかをより深く理解する一助にもなります。宇宙の初期に宇宙塵が存在しなかったことが、その原因かもしれないとのこと。

シカゴ大学の院生で、論文の共同執筆者でもあるPierre Thibodeaux氏は、声明でこう説明します。

現在、宇宙の至る所に塵（ちり）が存在していますが、当時もそうであったかどうかは確信が持てませんでした。もしちりが存在していたとすれば、ガスが塊へと分裂する原因になり得ます。その結果、ひとつの巨大な星ではなく、いくつかの小さな星が生まれることになるのです。

星の神話が生まれるずっと前の話。SDSS J0715-7334は天の川銀河までの旅で何を見てきたんだろう…。