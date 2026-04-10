マスターズ開幕

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で、現地9日に開幕。ザンダー・シャウフェレ（米国）が放った一打で珍事が発生した。

米放送局「CBSスポーツ」は、「ザンダー・シャウフェレがティーショットを観客のお土産袋の中に打ち込み、ドロップを行うという、マスターズで珍しい瞬間が起きた」と題した記事を掲載した。

8番ティーショットでの珍事。同メディアによると、シャウフェレはボールがバッグに落ちた地点をマークし、フリードロップの権利を得た。「観客は景品を取り戻すことができたが、ボーナスギフトは受け取ることができなかった」と伝えた。シャウフェレはパー5のこのホールはパーだった。

同メディアのゴルフ専門Xが「新しいエピソードを紹介。ザンダー・シャウフェレが8番ホールで放ったティーショットが、なんと観客が売店で買ったお土産バッグの中に落ちたのだ」として実際のシーンを投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「これ面白すぎるでしょ」

「奥さん、そのボールも138ドルのお買い上げということで」

「マスターズも、すっかりお笑い大会になってしまった」

「サインしてあげてたらいいけど……バッグに入ったんだから、彼女にはもらう権利があるはずだよ」

「これは幸運だよ」

「笑っちゃった！」

「アメージング（笑）」

「それ、ちゃんとレシートあります？」

初日を終え、前年王者のロリー・マキロイが5アンダーで首位発進。シャウフェレは2アンダーで6位タイとなっている。



（THE ANSWER編集部）