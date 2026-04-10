マスターズで「面白すぎる」珍事 ボールの行方に「笑っちゃった」米衝撃「これは幸運だ」
マスターズ開幕
米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で、現地9日に開幕。ザンダー・シャウフェレ（米国）が放った一打で珍事が発生した。
米放送局「CBSスポーツ」は、「ザンダー・シャウフェレがティーショットを観客のお土産袋の中に打ち込み、ドロップを行うという、マスターズで珍しい瞬間が起きた」と題した記事を掲載した。
8番ティーショットでの珍事。同メディアによると、シャウフェレはボールがバッグに落ちた地点をマークし、フリードロップの権利を得た。「観客は景品を取り戻すことができたが、ボーナスギフトは受け取ることができなかった」と伝えた。シャウフェレはパー5のこのホールはパーだった。
同メディアのゴルフ専門Xが「新しいエピソードを紹介。ザンダー・シャウフェレが8番ホールで放ったティーショットが、なんと観客が売店で買ったお土産バッグの中に落ちたのだ」として実際のシーンを投稿すると、ファンから様々な声が上がった。
「これ面白すぎるでしょ」
「奥さん、そのボールも138ドルのお買い上げということで」
「マスターズも、すっかりお笑い大会になってしまった」
「サインしてあげてたらいいけど……バッグに入ったんだから、彼女にはもらう権利があるはずだよ」
「これは幸運だよ」
「笑っちゃった！」
「アメージング（笑）」
「それ、ちゃんとレシートあります？」
初日を終え、前年王者のロリー・マキロイが5アンダーで首位発進。シャウフェレは2アンダーで6位タイとなっている。
（THE ANSWER編集部）