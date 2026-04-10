イギリスで話題のミュージカル『101ダルメシアンズ』10月日本上陸が決定！
ミュージカル『101（ワンオーワン）ダルメシアンズ』が、10月に東京・日生劇場にて日本初演、その後11月に大阪・梅田芸術劇場メインホールにて上演されることが決まった。
【写真】ミュージカル『101ダルメシアンズ』イギリスでの舞台カットをチェック！
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説『ダルメシアン 100と 1ぴきの犬の物語』（原題『The Hundred and One Dalmatians』）をもとにしたミュージカル。2022 年にロンドンのリージェンツパーク野外劇場で初演。その後、2024年6〜12月にかけてRunaway Entertainmentの制作により英国各地で計193回に及ぶツアー公演が上演された。翌2025年夏には、3000以上の座席数を誇る大型劇場ハマースミス・アポロにて夏休みの子どもたちに向け6週間の限定上演が行われた。
そして今回、これまでにミュージカル『マタ・ハリ』『フィスト・オブ・ノース・スター北斗の拳』舞台『BACKBEAT』『鋼の錬金術師』などを手掛けてきた石丸さち子を訳詞・翻訳・演出に迎え、日本初演として届ける。英国クリエイティブチーム監修の高度なパペット技術によって、個性豊かで愛らしい犬たちが舞台上に次々と登場。子どもから大人まで、心を揺らす冒険エンターテインメントの世界が広がる。
ファッショニスタで世紀の悪女クルエラ・ド・ヴィル。彼女のたくらみは、街中からダルメシアンの子犬をさらって新しい毛皮のコートを作ること？ そんなことはつゆ知らず、ロンドンに暮らすダルメシアンのポンゴとパーディ。そして2匹の間に生まれたばかりの15匹の子犬と、飼い主のダニエールとトム。ワンちゃんたちの大騒動が巻き起こる。
ミュージカル『101ダルメシアンズ』は、東京・日生劇場にて10月、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて11月上演。
【写真】ミュージカル『101ダルメシアンズ』イギリスでの舞台カットをチェック！
本作は、ドディー・スミスによる児童文学小説『ダルメシアン 100と 1ぴきの犬の物語』（原題『The Hundred and One Dalmatians』）をもとにしたミュージカル。2022 年にロンドンのリージェンツパーク野外劇場で初演。その後、2024年6〜12月にかけてRunaway Entertainmentの制作により英国各地で計193回に及ぶツアー公演が上演された。翌2025年夏には、3000以上の座席数を誇る大型劇場ハマースミス・アポロにて夏休みの子どもたちに向け6週間の限定上演が行われた。
ファッショニスタで世紀の悪女クルエラ・ド・ヴィル。彼女のたくらみは、街中からダルメシアンの子犬をさらって新しい毛皮のコートを作ること？ そんなことはつゆ知らず、ロンドンに暮らすダルメシアンのポンゴとパーディ。そして2匹の間に生まれたばかりの15匹の子犬と、飼い主のダニエールとトム。ワンちゃんたちの大騒動が巻き起こる。
ミュージカル『101ダルメシアンズ』は、東京・日生劇場にて10月、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて11月上演。