綾瀬はるか＆城島茂、“天然丸出し”で二宮和也らから総ツッコミ ACEes浮所飛貴は再現VTRドラマ出演
嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）が、17日から放送される。それに先立って、初回放送のスタジオゲストと再現ドラマのゲストが発表された。
【番組カット】横澤夏子が涙？華やかな笑顔をみせる綾瀬はるか
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
記念すべき初回のスタジオゲストには、綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子という豪華な顔ぶれが登場。スタジオでは、綾瀬＆城島の天然ぶりが次々と明らかになる。横澤夏子が涙した綾瀬の“まさかの解答”や、スタジオゲストから総ツッコミを受ける城島など、見どころ盛りだくさんの内容に仕上がっている。さらに、石原からは「この謎の真相は、当時、自分が閣僚だったから知っています…」という衝撃発言も飛び出す。
再現VTRには、ACEes・浮所飛貴、ひょうろく、前田公輝らが登場。日本中を震撼させたとある事件など、本格ドラマを熱演する。
【番組カット】横澤夏子が涙？華やかな笑顔をみせる綾瀬はるか
同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
再現VTRには、ACEes・浮所飛貴、ひょうろく、前田公輝らが登場。日本中を震撼させたとある事件など、本格ドラマを熱演する。