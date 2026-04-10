人気声優の梶裕貴さんが、自ら代表取締役を務める新会社『FRACTAL』を設立したことを発表しました。

【写真を見る】【 梶裕貴 】新会社『FRACTAL』を設立「自分にしか創り出せないクリエイティブの形を目指し、声優として、CEOとして、皆様の心に届く表現を追求し続けてまいります」





新会社では梶さんが声優活動20周年を記念して立ち上げた音声AIプロジェクト『そよぎフラクタル』を軸とした音声AI事業、および声優マネジメント事業を展開し、表現の新たな可能性を切り拓いていくとのこと。









梶さんは新会社の設立に寄せて「自分にしか創り出せないクリエイティブの形を目指し、声優として、CEOとして、皆様の心に届く表現を追求し続けてまいります。」「『そよぎフラクタル』を軸とした音声AI事業への取り組み、そして声優・梶裕貴の新たな挑戦を、どうぞ温かくお見守りください。」とコメントしています。









梶裕貴さんは、2004年に声優デビュー。『進撃の巨人』エレン・イェーガー役をはじめ、『僕のヒーローアカデミア』轟焦凍役、『ハイキュー!!』孤爪研磨役、『七つの大罪』メリオダス役など、数多くのキャラクターを演じ、テレビ番組のナレーションなども担当しています。2013年度には、史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2024年、活動20周年を機に、音声AIと人間の共創を目指すプロジェクト『そよぎフラクタル』を始動。今年2月には約13年間所属していた所属事務所からの独立を発表していました。









【担当：芸能情報ステーション】