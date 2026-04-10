吉瀬美智子、「16年ぶりに再会」俳優との2ショット公開 『ハガネの女』子役＆『あんたが』など出演、SNS「綺麗になったな」「あのシーンは本当に鮮明に覚えてます」
俳優の吉瀬美智子（51）が10日までに自身のインスタグラムを更新。16年ぶりに再会した俳優との2ショットを公開した。
【写真】吉瀬美智子＆杏花、16年ぶり再会2ショット
投稿で「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と、『ハガネの女 Season2』（テレビ朝日系、2011年）の琴平れもん役で出演していた杏花とのショットを公開。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない存在」「もう、ほんとに親心だよね〜」と振り返り、「明日8時55分〜TBS『THEキリヌキ』是非ご覧ください」と、きょう午後8時55分からの番組をアピールした。
吉瀬は、日曜劇場『GIFT』に出演。杏花は火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』に出演している。
杏花は1999年8月30日生まれ、東京都出身。A型。スターダスト所属。2007年、『名探偵コナンドラマスペシャル「工藤新一の復活！黒の組織との対決」』でデビュー。映画『シグナル 月曜日のルカ』（12年）、映画『瀬戸内海賊物語』（14年）、映画『野球部員、演劇の舞台に立つ!〜甲子園まで642キロ〜』（18年）、ドラマ『いいね！光源氏くん』（20年）、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（22年）、映画『死刑にいたる病』（22年）などに出演。
2025年は、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で竹内涼真が演じた勝男の後輩、南川あみなを演じ注目。このほか、ドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系）でホテル従業員の雨宮栞を演じ、夏帆と共演。このほかドラマ 『塀の中の美容室』（WOWOW）、『人事の人見』（フジテレビ系）、『介護スナック ベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系）、映画『鬼ベラシ』（6月公開）などに出演した。
【写真】吉瀬美智子＆杏花、16年ぶり再会2ショット
投稿で「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と、『ハガネの女 Season2』（テレビ朝日系、2011年）の琴平れもん役で出演していた杏花とのショットを公開。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない存在」「もう、ほんとに親心だよね〜」と振り返り、「明日8時55分〜TBS『THEキリヌキ』是非ご覧ください」と、きょう午後8時55分からの番組をアピールした。
杏花は1999年8月30日生まれ、東京都出身。A型。スターダスト所属。2007年、『名探偵コナンドラマスペシャル「工藤新一の復活！黒の組織との対決」』でデビュー。映画『シグナル 月曜日のルカ』（12年）、映画『瀬戸内海賊物語』（14年）、映画『野球部員、演劇の舞台に立つ!〜甲子園まで642キロ〜』（18年）、ドラマ『いいね！光源氏くん』（20年）、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（22年）、映画『死刑にいたる病』（22年）などに出演。
2025年は、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で竹内涼真が演じた勝男の後輩、南川あみなを演じ注目。このほか、ドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系）でホテル従業員の雨宮栞を演じ、夏帆と共演。このほかドラマ 『塀の中の美容室』（WOWOW）、『人事の人見』（フジテレビ系）、『介護スナック ベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系）、映画『鬼ベラシ』（6月公開）などに出演した。