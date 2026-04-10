元Jリーガーで現在は料理研究家として活動するゆうとが、自身の恋愛観における深刻な「悩み」を告白した。

【映像】今もイケメン！元Jリーガーだった料理研究家の現在の姿

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

元Jリーガーで2023年に引退、そこから転身し現在は料理研究家のゆうと（小泉勇人）は、西東京市議会議員のいずみとヘリコプターデートを楽しんだ。「ヘリコプターに乗っているあいだ、手を繋ぎましょう」という指令に対し、いずみの手を優しく握るなど紳士的な振る舞いを見せたゆうと。しかし、インタビューでは意外な胸の内を語り出した。

ゆうとは、自身の恋愛傾向について「表面的な部分での付き合いっていうのはできるかと思うんですけれども、やっぱりもっと深い仲になるとか深い関係になると、まあ時間が必要というか、スンって気持ちが冷めちゃう部分がある」と告白。「何考えてるかわからない」と思われがちな自身の症状に対し、「めちゃくちゃやばい奴じゃないですか、僕。めっちゃ重症患者じゃないですか、すごい。どうしよう」と自嘲気味に笑った。

スタジオのアレン様は「ゆうとに関しては、感情がなさすぎる。見てて」と鋭く指摘していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。