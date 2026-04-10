2025年12月に刊行した村木嵐による小説『雀ちょっちょ』（文藝春秋）が第45回新田次郎文学賞を受賞した。

【画像】村木嵐『雀ちょっちょ』が第45回新田次郎文学賞を受賞

『雀ちょっちょ』は江戸の文化を牽引する存在であった大田南畝（おおたなんぽ）の知られざる葛藤を描いた、心震える家族小説。新田次郎文学賞は、遺志を受けた家族と運営を手助けする編集者たちがつくり上げてきたユニークな文学賞。小説、伝記、エッセイ及びノンフィクション等の形式を問わず、史実・事実に基づいた文学または自然界（山岳、海洋、動植物等）に材を取った作品（前年の1～12月までの刊行）を選考対象としている。現在の選考委員は、伊与原新、熊谷達也、澤田瞳子、諸田玲子の4名にて決定された。

平賀源内から高い評価を受けたことを皮切りに、文人としての名声をほしいままにしていた大田南畝。蔦屋重三郎とも交流を重ね江戸の狂歌を牽引する存在になるが、田沼意次の失脚と松平定信の台頭により、出版界に粛清の嵐が吹き荒れる。一方、長男・定吉には、大田の家に時としてあらわれる「魔」の萌芽が見え――。

村木嵐は受賞のことばとして「帰宅途中、親しい編集者さんから何度も着信があったことに気がつきました。「今バスです」とメールをすると「嬉しいお知らせだから電話ください」との返事。降りるまでの三駅の間、嬉しいって何かなと考えていました。受賞とは夢にも思わず、編集部宛にファンレターが来たんだと思いました。朝夕にベランダの雀に餌をやるのが密かな大きな楽しみです。いつもの雀たちに「万歳だよ」と声をかけました。本当に有難うございました。」と発表した。

◼️著者情報村木嵐（むらき・らん）1967年、京都市生まれ。京都大学法学部卒。会社勤務を経て、1995年より司馬遼太郎家の家事手伝いとなり、後に司馬夫人である福田みどり氏の個人秘書を務める。2010年『マルガリータ』で松本清張賞を受賞。2023年『まいまいつぶろ』が日本歴史時代作家協会賞作品賞、本屋が選ぶ時代小説大賞も受賞し、直木賞の候補作にもなった。近著に『またうど』『いつかの朔日』など。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）